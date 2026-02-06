Super Bowl: Umstrittener Superstar – Bad Bunny spaltet die USA

Bad Bunny verzichtet aus Protest gegen die US-Migrationspolitik auf Konzerte in den Staaten – und steht nun beim Super Bowl im Rampenlicht. Wer ist der meistgehörte Sänger des Planeten?

Wenn am 8. Februar (Ortszeit) im kalifornischen Santa Clara der Super Bowl LX steigt, blickt die Welt nicht nur auf das Finale der National Football League (NFL). Die gigantische Halbzeit-Show erzeugt längst so viel mediale Aufmerksamkeit wie das Spiel selbst. In diesem Jahr steht der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny im Zentrum – nicht nur als Künstler, sondern als Symbol kultureller und politischer Debatten in den USA.

Unsere Empfehlung für Sie Dieses Jahr zum 68. Mal verliehen Grammys ungewohnt politisch – Bad Bunny mit bestem Album Witze über Trump, Reden gegen die Einwanderungsbehörde ICE und ein spanischsprachiger Gewinner in einer der wichtigsten Kategorien: Die Grammys waren dieses Mal auffallend politisch. Bad Bunny – bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio – ist einer der global erfolgreichsten Musiker seiner Generation. Seit Jahren dominiert er weltweit die Charts und zählt zu den meistgehörten Künstlern des Streamingdienstes Spotify. Mehrfach führte der ausschließlich auf Spanisch singende Künstler das Ranking sogar an – wie in der jüngsten Statistik.

Bei den Grammys gewann der Rapper kürzlich den Preis für das beste Album. Mit „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ (Deutsch: Ich hätte mehr Fotos machen sollen) wurde in dieser wichtigen Kategorie erstmals ein komplett auf Spanisch gesungenes Album geehrt. Bad Bunny gewann auch die Auszeichnungen für „Bestes Música Urbana Album“ und „Best Global Music Performance“.

„Sie wollen mir den Fluss wegnehmen, und auch den Strand“

Bad Bunnys sechstes Solo-Album ist eine liebevolle Hommage an seine karibische Heimatinsel Puerto Rico. Die musikalische Grundlage bildet zwar der Reggaeton mit typischer Mischung aus Reggae, Hip-Hop und elektronischer Tanzmusik – oft mit explizit sexuellen Texten. Das „böse Häschen“ mischt diesen jedoch mit puerto-ricanischer Folkmusik, traditionellen ländlichen und afrokaribischen Stilen und Salsa.

Mit dieser Melange begeistert der Latino mit der authentisch karibischen Sprechweise auch jene, denen der Reggaeton allein zu vulgär und sexistisch ist. Und er baut eine Generationen umspannende Brücke zwischen Jung und Alt – nicht zuletzt zwischen Lateinamerika und den Millionen in den USA lebenden Latinos.

Inhaltlich beklagt der 31-Jährige unter anderem den Verlust kultureller Identität, Kolonialismus, Gentrifizierung und die Amerikanisierung der Insel. „Sie wollen mir den Fluss wegnehmen, und auch den Strand“, singt er in „Lo que le pasó a Hawaii“ (Was Hawaii geschehen ist). Beide Territorien wurden 1898 von den USA annektiert. Die Puerto Ricaner sind zwar US-Bürger, dürfen aber von dem Außengebiet aus nicht mitwählen.

Über 50 Shows auf Welttournee – keine einzige in den USA

Für seine derzeit laufende und nach seinem aktuellen Album benannte Welttournee sind über 50 Shows in Lateinamerika, Europa, Asien und Australien angesetzt – darunter zwei Deutschland-Konzerte im Juni in Düsseldorf.

Stationen in den USA fehlen jedoch komplett. Der 31-Jährige begründete dies mit Sorge um seine Fans angesichts der scharfen Migrations- und Abschiebepolitik in den USA – besonders gegen Latinos. Die Entscheidung, die USA bei seiner Tour auszulassen, schlug in den Vereinigten Staaten politische Wellen.

Bad Bunny äußert wiederholt Kritik an den Einsätzen der US-Bundesbehörde Immigration and Customs Enforcement (ICE). Er erklärte in Interviews, er wolle nicht riskieren, dass seine Fans bei Konzerten von der Einwanderungsbehörde wegen ihres Migrationsstatus kontrolliert würden.

Der Künstler nutzte wie einige andere Stars die Bühne der Grammys für politischen Protest. Der Latino übte etwa scharfe Kritik an der US-Einwanderungsbehörde: „Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus!“

„Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere“

Bad Bunny fuhr fort: „Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Fremden, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner.“ Die Gäste im Saal reagierten mit Standing Ovations, Jubel und langem Applaus. Die Auszeichnung für das beste Album widmete er „all den Menschen, die ihre Heimat, ihr Land verlassen mussten, um ihren Träumen zu folgen“.

Dass das „böse Häschen“ nun dennoch für eine einzige Show in den USA zurückkehrt, verleiht dem Auftritt zusätzliche Brisanz. Schon 2020 stand er in der Halbzeit des Super Bowl auf der Bühne – mit Jennifer Lopez und Shakira. Diesmal soll er als erster Künstler überhaupt eine komplette Super-Bowl-Halbzeitshow auf Spanisch singen.

Die NFL hatte Bad Bunny im Herbst 2025 offiziell als Headliner angekündigt – und damit einen teils hitzigen öffentlichen Streit ausgelöst. Konservative Politiker und Trump-nahe Gruppen kritisieren den Auftritt des puerto-ricanischen Rappers scharf und verlangen eine „All-American“-Alternative.

Einige Kommentatoren warfen dem Künstler vor, seine politische Haltung zu Einwanderung und Migrationsbehörden sei „anti-amerikanisch“. US-Präsident Donald Trump, der 2025 noch beim Super Bowl zu Gast war, kündigte an, dem diesjährigen Finale fernzubleiben. Trump bezeichnete die Wahl der Künstler – Bad Bunny und die Punkband Green Day – als „schrecklich“ und spaltend.

Konservative veranstalten „All-American Halftime Show“

Zugleich begannen rechte Aktivisten, eigene Programme rund um den Super Bowl zu organisieren. So plant etwa die vom im vergangenen Jahr getöteten Aktivisten Charlie Kirk gegründete Organisation Turning Point USA eine alternative „All-American Halftime Show“. Diese soll in Konkurrenz zur offiziellen Performance stehen und laut Veranstalter live auf Social-Media-Kanälen und weiteren Sendern ausgestrahlt werden.

Kritiker greifen Bad Bunny nicht nur wegen seiner Musik, sondern auch wegen seines Einsatzes für LGBTQ+-Rechte und kulturelle Vielfalt an. Damit ist der Künstler dem Trump-Lager ein Dorn im Auge. Im Video zu „Yo perreo sola“ (Deutsch: Ich twerke alleine) tanzte er etwa im Drag-Outfit.

Öffentlich zeigte sich Bad Bunny mal im pinkfarbenen Kleid oder mit lackierten Fingernägeln. Bei einem Konzert drückte er einem seiner Tänzer einen Kuss auf den Mund. Er wolle sich nicht über seine Heterosexualität definieren lassen, sagt der Sänger selbst.

Unterstützer wiederum sehen in Bad Bunnys Auftritt beim wichtigsten Fernsehereignis der USA eine kulturelle Anerkennung für Millionen Latinos. Der Künstler selbst erklärte, sein Auftritt sei „für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte“. Noch ist unklar, ob nach dem Finale der NFL mehr über dessen Sieger gesprochen werden wird – oder über die Halbzeit-Show des „bösen Häschens“.