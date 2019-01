14 Gisele Bündchen und Tom Brady: Ein Ehepaar, wie es sich Hollywood nicht besser hätte ausdenken können. Foto: AP

Tom Brady hat in der Nacht auf Montag die Chance, zum sechsten Mal den Super Bowl zu gewinnen. Einen Rücktritt schließt er bereits im Vorfeld aus. Was treibt diesen Mann an, der in seinem Sport längst alles erreicht hat, was es zu erreichen gibt?

Atlanta/Köln - Mit Daumen und Zeigefinger formt Tom Brady eine Null. Dann muss der Footballstar loslachen, denn er weiß, nicht jeder kann die Zahl verstehen. Sie steht für die Chance, dass der Quarterback der New England Patriots nach dem Super Bowl an diesem Wochenende aufhört. „Ich sage das seit langer Zeit, ich wiederhole immer die gleiche Antwort. Aber niemand will mir glauben“, sagt Brady. Sie lautet: Es geht weiter. Auch mit 41 hat Brady noch lange nicht genug.

45 – so lange will Brady weiter machen

„Ich habe mir selbst ein Ziel gesetzt, die 45“, sagt der erfolgreichste Quarterback der Geschichte im Interview mit dem US-amerikanischen Sportsender „ESPN“. Es klingt fast wie eine Drohung, und die Konkurrenz in der Profiliga NFL stöhnt bei der Vorstellung, dass Brady vielleicht auch beim Super Bowl LVII aufläuft. Der findet am 5. Februar 2023 in Glendale/Arizona statt. Bis dahin kann viel passieren, doch Brady ist entschlossen, dem Alter ein Schnippchen zu schlagen.

In der Nacht zum Montag (0.30 Uhr MEZ/ProSieben und DAZN) könnte er in Atlanta/Georgia nach dem Finale gegen die Los Angeles Rams auf dem Höhepunkt abtreten. Schon wieder. Nur: Brady denkt nicht einmal daran. Zum dritten Mal nacheinander und zum neunten Mal insgesamt steht der Spielmacher im Super Bowl, ihm winkt der sechste Meisterring. Er ist schon jetzt erfolgreicher als Joe Montana und Terry Bradshaw (beide 4) oder Troy Aikman (3) – er ist schlicht erfolgreicher als jeder andere Quarterback der Geschichte. Kein Spieler vor ihm gewann so viele Play-off-Spiele wie Brady, keiner stand in so vielen so vielen Super Bowls wie der Ehemann von Supermodel Gisele Bündchen.

Was treibt ihn an?

„Unfinished Business“ ist nicht seine Motivation, es geht nicht um Rekorde, es geht um Spaß und um Siege, Brady hat die Lust daran nie verloren. Sie treibt ihn an. 2002 holte er seinen ersten Titel, damals ging es im Endspiel gegen die St. Louis Rams, die heute wieder wie früher in Los Angeles zu Hause sind. Es könnte sich ein Kreis schließen, doch das ist ihm völlig egal.

Noch kann Brady das Spiel mit seinen Pässen dominieren, daran gibt es keinen Zweifel. Auch wenn Nickell Robey-Coleman Schwächen ausgemacht hat. „Das Alter verlangt seinen Tribut“, sagt der Cornerback der Rams Anfang der Woche beim offiziellen Medientag in Atlanta. Beweglichkeit, Schnelligkeit, Armkraft – davon sei bei Brady einiges verloren gegangen. Es gab natürlich einen Aufschrei, einen Tag später rudert Robey-Coleman zurück. „Ich wollte nichts Schlechtes über ihn sagen. Ich respektiere ihn als Größten aller Zeiten. Er ist die Legende“, so der 27-Jährige. Seine Worte seien verdreht und aus dem Kontext gerissen worden.

Brady verkniff sich einen Kommentar, derlei Attacken prallen an ihm ab. Auch das ist eine Qualität.

Bei Bradys Triumphen stand immer Bill Belichick an der Seitenlinie. Und auch der Cheftrainer denkt nicht ans Aufhören. Belichick ist 66, das Rentenalter hat der kauzige Stratege damit erreicht. Doch der Erfolgscoach ist vom Spiel mindestens genauso besessen wie Brady – für einen bevorstehenden Abschied von den Patriots und vom Sport gibt es keinerlei Anzeichen.

Belichick und Brady: unschlagbares Duo

Und so muss sich die NFL wohl noch einige Zeit mit dem Duo Brady/Belichick auseinandersetzen. Und mit Erfolgen eines Klubs, der die Idee der Liga durchkreuzt. Das Draftsystem, durch das die schwächsten Teams immer die größten Talente bekommen, soll die jahrelange Dominanz einer Franchise verhindern. Es funktioniert nicht, zumindest was New England betrifft. Hinter dieser Dominanz steht am Ende nur ein Name: Tom Brady.

