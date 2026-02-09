Super Bowl: Patriots-Spieler kommt in Handschellen zum Spiel

Was es mit dem besonderen Outfit auf sich hat – ob es sich um ein politisches Statement handelte – war zunächst nicht klar. Der 32-Jährige ist bekannt dafür, dass er barfuß zu den Partien erscheint. So auch am Sonntag. Teils war Hollins auch schon bei eisigen Temperaturen ohne Oberbekleidung in den Katakomben aufgetaucht. Beim Aufwärmen vor dem NFL-Finale blieb Hollins barfuß. Mit seinem Trikot der Walsh Jesuit High School zollte er seinem Trainer Mike Vrabel, der dort spielte, Tribut.