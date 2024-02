Das Mega-Sportereignis des Jahres wurde auch in der Panzerkaserne in Böblingen gebührend gefeiert. Bilder von der Super-Bowl-Party gibt es hier.

Das Sportereignis des Jahres wurde am Sonntagabend in Las Vegas ausgetragen. Beim 58. Super Bowl triumphierten die Kansas City Chiefs. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes bezwang die San Francisco 49ers mit 25:22. Der Titelverteidiger konnte sich damit bereits zum vierten Mal die Krone der National Football League aufsetzen.

Nicht nur in den USA ist das Mega-Sportevent ein großes Thema – etliche Millionen Menschen fieberten weltweit über die Bildschirme mit ihren Favoriten mit – so auch in der Nacht zum Montag in der Böblinger Panzerkaserne der US Army.

Kurz vor 5 Uhr jubelten die Fans der Kansas City Chiefs

Bei Chickenwings, Pommes und Bier fanden sich viele Football-Fans ab 22 Uhr im Bowling Center der Kaserne ein, um auf mehreren Großbildschirmen das Event zu verfolgen und die eine oder andere Runde Bowling zu spielen. Anhänger der Kansas City Chiefs feierten in trauter Eintracht mit den Fans der San Francisco 49ers.

Kurz vor 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit gab es für die Fans der Kansas City Chiefs dann auch kein Halten mehr – sie bejubelten lautstark den Triumph ihres Teams.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und haben die Impressionen der Super-Bowl-Party in der Böblinger Panzerkaserne eingefangen – klicken Sie sich durch die Galerie!