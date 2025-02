Was passiert, wenn der Super Bowl nach vier Vierteln unentschieden endet? Ein Blick auf die Regeln zur Overtime in der NFL zeigt, dass es dabei auf Feinheiten ankommt.

Der Super Bowl ist das größte Einzelsportereignis der Welt und wird von Millionen Fans weltweit verfolgt. Doch was geschieht, wenn das Spiel am Ende der regulären Spielzeit mit einem Unentschieden endet?

In der Geschichte des Super Bowls ist dies bisher selten vorgekommen, doch es gibt klare Regeln für diesen Fall. Die sogenannten Overtime-Regeln der NFL sorgen dafür, dass in einem Entscheidungsspiel immer ein Sieger hervorgeht.

Was passiert, wenn es im Super Bowl Unentschieden steht?

Wenn der Spielstand nach den regulären vier Vierteln des Super Bowls ausgeglichen ist, kommt es zur Overtime, auch Verlängerung genannt. Diese wird nach den offiziellen NFL Overtime-Regeln gespielt, die zuletzt leicht angepasst wurden, um Chancengleichheit zu gewährleisten.

Gespielt wird jeweils in 15-Minuten-Intervallen – so lange, bis ein Sieger feststeht. Früher konnte das Team, das den Münzwurf zu Beginn der Overtime gewann, das Spiel mit einem Touchdown direkt beenden. In der Regular Season ist dies noch immer so geregelt. In Playoff-Spielen und im Super Bowl erhalten nun aber beide Teams in der Verlängerung die Möglichkeit, mindestens einen Ballbesitz zu haben, was für mehr Spannung und Gerechtigkeit sorgen soll.

Die NFL-Overtime-Regeln für den Super Bowl einfach zusammengefasst:

Beide Teams bekommen in der Overtime einmal den Ball. Das Team, das danach die meisten Punkte hat, gewinnt.*

Hatten beide Teams den Ball und steht es danach immer noch unentschieden, gewinnt das Team, das als nächstes Punkte erzielt – egal, ob durch einen Touchdown oder anders.

Steht es zum Ende des 15-Minuten-Intervalls noch immer unentschieden oder hat das zweite Team nach Ablauf der 15 Minuten seinen Ballbesitz noch nicht beendet, geht es in ein weiteres 15-Minuten-Intervall.

* Ausnahme: Wenn die Defensive im ersten Ballbesitz des gegnerischen Teams Punkte erzielt, ist das Spiel nach dem Sudden-Death-Prinzip sofort beendet. Dies ist in der NFL-Geschichte allerdings erst drei Mal vorgekommen.

Weitere NFL-Overtime-Regeln:

In der Verlängerung gibt es keine Coaches‘ Challenges.

Jede Mannschaft hat während einer Halbzeit (zwei Overtime-Intervalle) drei Timeouts.

Die Pause zwischen dem Ende der regulären Spielzeit und des ersten Overtime-Intervalls beträgt maximal drei Minuten.

Zwischen den einzelnen Overtime-Intervallen gibt es eine zweiminütige Pause, aber keine Halbzeitpause nach dem zweiten Intervall.

Zu Beginn der dritten Verlängerung entscheidet der Kapitän, der den Münzwurf der ersten Verlängerung verloren hat, entweder über den Ballbesitz oder darüber, welches Tor seine Mannschaft verteidigen wird, es sei denn, die Mannschaft, die den Münzwurf gewonnen hat, verzichtet auf den Ballbesitz.

Gibt es am Ende der vierten Verlängerung immer noch keinen Sieger, wird erneut eine Münze geworfen.

Erst zwei Super Bowls mit Overtime

Super Bowl LI (2017): New England Patriots vs. Atlanta Falcons (34:28 OT)

Der erste und berühmteste Fall einer Overtime ereignete sich beim Super Bowl LI im Jahr 2017. Die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady schafften ein spektakuläres Comeback gegen die Atlanta Falcons. Nach einem Rückstand von 3:28 im dritten Viertel glichen die Patriots zum Ende der regulären Spielzeit aus. In der Verlängerung erzielten sie mit einem Touchdown den Sieg – das erste und bis dahin einzige Super-Bowl-Spiel mit Overtime.

Super Bowl LVIII (2024): Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers (25:22 OT)

Im Super Bowl LVIII trafen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Nach einem hart umkämpften Spiel, das mit einem 22:22-Unentschieden endete, entschieden die Chiefs die Partie in der Overtime durch ein Field Goal. Dies war das zweite Spiel in der Geschichte des Super Bowls, das eine Verlängerung benötigte.

Super Bowl 2025: Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles

Am 9. Februar 2025 treffen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles im Super Bowl im Caesars Dome in New Orleans aufeinander. Beide Teams haben starke Quarterbacks in ihren Reihen: Patrick Mahomes für die Chiefs und Jalen Hurts für die Eagles. Es bleibt abzuwarten, ob es erneut zu einer dramatischen Overtime kommen wird – die Fans dürfen sich jedenfalls auf ein spannendes Finale freuen.