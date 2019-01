12 Tom Brady (links) und Bill Belichick sind die Köpfe hinter der außergewöhnlichen Ära der New England Patriots. Foto: AP

Von den einen geliebt, von den anderen gehasst – an kaum einem Club scheiden sich derart die Geister wie an den Footballern der New England Patriots. Das liegt vor allen Dingen an Superstar Tom Brady, Patriots-Coach Bill Belichick und irgendwie sogar an US-Präsident Donald Trump.

Boston - Fünf Super-Bowl-Siege, 14-maliger All-Star, Rekorde für die Ewigkeit, darunter die meisten Play-off-Spiele (39) und -Siege (29) in der Football-Geschichte: Tom Brady ist für viele Beobachter und Fans nicht weniger als der größte Quarterback aller Zeiten. Seit 2001 führt der heute 41-Jährige bei den New England Patriots Regie – die Dominanz der Brady-Ära sucht in der Football-Geschichte ihresgleichen. In der Nacht auf Montag (0.30 Uhr/ProSieben) spielt der Ehemann von Supermodel Gisele Bündchen seinen neunten Super Bowl. Auch das ist – natürlich – NFL-Rekord.

Brady und Belichick stehen für das „System Patriots“

Neben Brady steht New-England-Coach Bill Belichick stellvertretend für die goldene Football-Ära in Boston. „Wenn er den Raum betritt, ist er die intelligenteste anwesende Person“, sagt Ex-NFL-Quarterback und heutiger CBS-Analyst Chris Simms über den 66-jährigen Headcoach. Seit 2000 steht Belichick an der Seitenlinie der Pats – lediglich in seiner ersten Saison hatte er mit fünf Siegen und elf Niederlagen eine negative Bilanz, nur zwei weitere Male verpassten die Patriots unter ihm die Play-offs. Seine fünf Super-Bowl-Siege als Cheftrainer (zwei weitere als Co-Trainer) sind unübertroffen, mit einem Sieg Sonntagnacht würde er alleiniger Rekordhalter in der Riege der NFL-Coaches und sogar Trainerlegende Vince Lombardi (nach dem die Siegtrophäe benannt wurde) hinter sich lassen. Sein vermeintlich einfaches Credo: „It’s all about winning“ – es geht nur ums Gewinnen. Genau so lässt sich das „System-Patriots“ zusammenfassen.

Betrugsvorwürfe gegen die Champions

Just dieses System flog Belichick und Brady – der das Siegergen mindestens so verinnerlicht hat wie sein Coach – aber auch schon um die Ohren. 2007 wurde Belichick von der NFL zu einer Rekordstrafe von 500 000 Dollar verdonnert. Es war bewiesen, dass die Pats heimlich die Coaching-Signale der Konkurrenz filmten, um zu wissen, welchen Spielzug der Gegner als nächstes plante. Belichick akzeptierte, sprach allerdings davon, dass er die Regeln „falsch interpretiert“ hatte. Brady wurde 2015 gar für vier Spiele suspendiert, weil es die NFL als erwiesen ansah, dass die Patriots bei ihren Heimspielen Luft aus den Bällen ließen, um dem Starquarterback einen Vorteil zu verschaffen. Brady akzeptierte die Sperre nicht, zog in New York gar vor ein ordentliches Gericht – letztlich aber erfolglos. Die Richter teilten die Auffassung der NFL, Brady musste vier Spiele ohne Bezahlung zuschauen.

Bei einem geschätzten Vermögen von 540 Millionen Dollar (gemeinsam mit Ehefrau Bündchen) war das für ihn sicherlich zu verschmerzen. Dass er seither von vielen Football-Fans als „cheater“ (Betrüger) bezeichnet wird, dürfte ihm wesentlich unangenehmer sein – wobei die Fans in Boston nichts von solchen Vorwürfen wissen wollen. Brady ist in ihren Augen der „GOAT“, der „Greatest of all Time“, also der größte Spieler der Geschichte. Schließlich zählt in der selbstbewussten Stadt an der Ostküste nur eines: Titel. Und in dieser Rubrik war in den vergangenen Jahrzehnten keiner erfolgreicher als das Duo Brady-Belichick. Da sieht man im ansonsten eher liberal geprägten Osten der USA auch darüber hinweg, dass die beiden gemeinsam mit Patriots-Besitzer Robert Kraft offen den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump unterstützten.

Manning steht Brady zur Seite

Payton Manning – früher Bradys härtester Konkurrent und selbst eine Quarterback-Legende – will von Betrugsvorwürfen nichts wissen und preist Brady als „einen der Größten aller Zeiten“. Brady sei in seinen Augen „der Prototyp des perfekten Quarterbacks. Er spielt die Position, wie man sie im Idealfall spielen sollte“. Die Zahlen belegen Mannings These. Gerade in den spielentscheidenden Momenten unterlaufen dem 41-Jährigen fast nie Fehler. Wenn er in den Schlussminuten die Chance bekommt, das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden, lässt er sich diese in aller Regel auch nicht nehmen. Comeback-Siege gehören zu Bradys Vita wie der Kickoff nach dem Touchdown. 35 Comebacks im letzten Viertel werden nur getoppt von Mannings 43.

„Ich liebe Dich“, hörten TV-Kameras Belichick zu seinem Quarterback nach dem jüngsten Super-Bowl-Einzug sagen. Eine der wenigen empathischen Gefühlsregungen, die man jemals vom 66-Jährigen vernehmen durfte. Auf Schwäbisch würde man ihn wohl als „Bruddler“ bezeichnen, Kontakt mit Medien und Fans empfindet das Trainer-Genie eher als Zumutung denn als Pflicht – was er auch offen zur Schau trägt. Aber seine Matchpläne sind unübertroffen, für nahezu jeden Gegner hat er das passende Rezept und Fehler unterlaufen ihm so gut wie keine. Diese Perfektion fordert er auch von seinen Spielern ein.

Kein Spaß, aber Erfolg

„Wenn Du keinen Spaß, aber Erfolg haben willst, gehst Du zu den Patriots“, fasst der deutsche Ex-NFL-Spieler und heutige TV-Experte Björn Werner das „System Patriots“ zusammen. Weil aber NFL-Profis um die Genialität von Belichick wissen, unterschreiben viele Verträge bei den Patriots, die weit unter Marktwert liegen. Schließlich zählt für sie häufig auch nur eines: ein Mal den Titel zu gewinnen. So gehört beispielsweise die Offensive Line der Patriots – die schweren Jungs, die den Quarterback vor der Defense schützen – zu den besten der Liga, dabei bezahlen 25 von 32 Clubs mehr für ihre „Bodyguards“. Und dass Belichick Spieler, die kein anderes Team wollte, zu perfekten Rollenspielern ausbilden kann, ist seit Jahren ein offenes Geheimnis.

Sind die Patriots also Genies oder Betrüger? Oder vielleicht beides? Brady und Belichick bewegen sich immer im Grenzbereich, immer auf der Suche nach Perfektion – das ist das „System Patriots“. Getreu Belichicks Motto: „It’s all about winning“. Und das können sie besser als jedes anderes Football-Team der Geschichte.

