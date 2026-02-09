Super Bowl: Lady Gaga schwärmt von ihrem Auftritt

Lady Gaga sorgte beim Super Bowl für einen Überraschungsmoment: Sie trat als Gast in der Halbzeit-Show von Bad Bunny auf und präsentierte eine Salsa-Version ihres Hits "Die With a Smile". Danach meldete sie sich mit emotionalen Worten auf Instagram.
