Super Bowl: Heidi Klum und Tom Kaulitz fieberten vom Bett aus mit

Der Super Bowl ist das Sportereignis in den USA. Und das ließen sich auch Heidi Klum und Tom Kaulitz nicht entgehen. Sie verfolgten das American-Football-Spiel vom Bett aus. Zuvor schalteten sie noch beim deutschen Fußball rein.
Der Sonntag stand bei Heidi Klum (52) und Ehemann Tom Kaulitz (36) ganz im Zeichen des Sports - zumindest als Zuschauer. Erst lief bei dem Paar die Bundesliga, später der Super Bowl. Dabei ging es ganz gemütlich zu. Wie Klum in ihrer Instagram-Story mit einigen Impressionen verriet, verfolgten die beiden die sportlichen Events vom Bett aus.