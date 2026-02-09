Super Bowl: Heidi Klum und Tom Kaulitz fieberten vom Bett aus mit

Der Super Bowl ist das Sportereignis in den USA. Und das ließen sich auch Heidi Klum und Tom Kaulitz nicht entgehen. Sie verfolgten das American-Football-Spiel vom Bett aus. Zuvor schalteten sie noch beim deutschen Fußball rein.

Der Sonntag stand bei Heidi Klum (52) und Ehemann Tom Kaulitz (36) ganz im Zeichen des Sports - zumindest als Zuschauer. Erst lief bei dem Paar die Bundesliga, später der Super Bowl. Dabei ging es ganz gemütlich zu. Wie Klum in ihrer Instagram-Story mit einigen Impressionen verriet, verfolgten die beiden die sportlichen Events vom Bett aus.

Sellerie und Co. zum Fußballmatch "Frühstück im Bett", vermeldete Klum zunächst und postete ein Bild mit einem Tablett auf der Bettdecke. Im Hintergrund lief auf dem großen Fernseher die Bundesliga-Partie FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Tom Kaulitz gilt als großer Fußballfan und vor allem als Bayern-Anhänger - diesmal mit reichlich Grund zum Jubel: "Seine" Mannschaft gewann 5:1. Zu dem Fußballmatch knabberten die Eheleute Rohkost. Auf dem Tablett befanden sich zwei Teller mit Sellerie, Paprika, Tomaten, Zwiebeln sowie zwei gekochten Eiern. Dazu gab es einen Dip.

Bad-Bunny-Song zum Gassigehen

Nach einer Gassirunde mit den Hunden ging es weiter mit dem nächsten Sportereignis des Tages: dem NFL-Finale zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots, das in der US-Wahlheimat von Klum und Kaulitz wieder mehr als 100 Millionen Menschen an die Bildschirme lockte. Das Model filmte vom Bett aus mit, wie Charlie Puth (34) die Nationalhymne im Stadion in Santa Clara sang. Später postete Heidi Klum auch noch einen Ausschnitt aus der Halbzeitshow von Bad Bunny (31). Darauf hatte sie sich zuvor schon eingestimmt und den Gassigang mit dessen Song "NUEVAYoL" untermalt.

Chips zum Super Bowl

Für den mit Spannung erwarteten Gig, bei dem überraschend auch zahlreiche weitere Promis wie Lady Gaga und Ricky Martin mitmischten, gönnten sich die "GNTM"-Moderatorin und der Tokio-Hotel-Musiker dann sogar doch noch ein paar Kalorien: Zur Halftime gab es im Bett Chips.