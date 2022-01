1 Eminem ist einer der glorreichen Fünf bei der Super-Bowl-Halbzeitshow. Foto: imago images/ZUMA Wire/AMPAS

Die Halbzeitshow beim Super Bowl sorgt jedes Jahr weltweit für Gesprächsstoff. Das Line-up um gleich fünf Superstars ist bereits seit Monaten bekannt. Aber jetzt ist der heiß erwartete Trailer online.















Stuttgart - Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary Jane Blige und Kendrick Lamar – als Anfang Oktober das musikalische Staraufgebot für die Halbzeitshow des Super Bowls 2022 bekannt gegeben wurde, bekamen viele Football-Fans Schnappatmung.

Ein Legendentreffen bei einer der größten Shows auf der Weltbühne. Viel wässriger kann man den Zuschauern den Mund im Vorfeld wohl nicht machen. Jetzt gibt es den nächsten Happen. Die National Football League (NFL) hat den Trailer für die Halbzeitshow der glorreichen Fünf veröffentlicht:

Die Vorfreude wächst also weiter. Aber allzu lange ist es auch nicht mehr hin. Der Super Bowl wird aus deutscher Sicht in der Nacht von Sonntag, 13. Februar, auf Montag, 14. Februar, ausgetragen. Das 56. Endspiel um den begehrten Titel findet dieses Jahr im SoFi Stadium in Inglewood (Kalifornien) statt. Derzeit sind noch acht Teams im Rennen, darunter auch der Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady.

ProSieben wird den Super Bowl wieder mit einem umfassenden Programm im Free-TV übertragen. Außerdem ist das Spiel auf DAZN und ran.de im Livestream zu sehen.