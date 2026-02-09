Super Bowl: Bad Bunny mit Lady Gaga auf der Bühne – So war die Halbzeitshow beim Super Bowl

Die Halbzeitshow beim Super Bowl ist gewohnt aufwendig, auf die großen politischen Botschaften verzichtet Bad Bunny – und hat stattdessen einige Überraschungen im Gepäck.
Die mit Spannung erwartete Halbzeitshow beim Super Bowl im kalifornischen Santa Clara ist ohne großen Aufreger über die Bühne gegangen. Bad Bunny, der in einem cremfarbenen Anzug auftrat, brachte Superstar Lady Gaga für einen Song („Die with a smile“) mit auf die Bühne. Außerdem hatte Bad Bunnys Landsmann Ricky Martin einen Kurzauftritt.