In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar steigt das Finale der National Football League. Wir zeigen, wo man den Super Bowl gemeinsam mit anderen Football-Fans in der Region Stuttgart schauen kann.

Es ist wieder so weit: In der Nacht auf Montag, 10. Februar, steigt das Finale der National Football League (NFL), der Super Bowl (Kickoff: 0.30 Uhr, MEZ). In diesem Jahr stehen sich wie schon 2023 die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber.

Wer das Spiel lieber gemeinsam mit Football-Fans als allein zuhause auf der Couch verfolgen will, kann dies auch in der Region Stuttgart tun. Die Super-Bowl-Parties im Überblick (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

Super-Bowl-Party der Surge & Scorpions im Ferdinand

Die beiden Football-Teams Stuttgart Surge und Stuttgart Scorpions veranstalten eine gemeinsam Super-Bowl-Party im Restaurant Ferdinand in Degerloch. Beginn der Veranstaltung ist um 21.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 30 Euro.

Im Preis enthalten sind amerikanisches Essen und Snacks. Das Spiel wird auf einer großen Leinwand mit US-Kommentar gezeigt. Eine Anmeldung per E-Mail an superbowl@stuttgart-scorpions.de ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es hier.

Traumpalast

Die Kino-Kette „Traumpalast“ zeigt den Super Bowl gleich an mehreren Standorten in der Region Stuttgart: Backnang, Esslingen, Leonberg, Waiblingen und Stuttgart (Metropol). Beginn ist jeweils um 23.30 Uhr. Der Eintritt kostet 17 Euro. Weitere Informationen gibt es hier.

Hallo Emil

Das Restaurant in Untertürkheim zeigt den Super Bowl ebenfalls live. Einlass ist ab 22 Uhr. Kostenpunkt: 38 Euro. Im Preis inbegriffen sind amerikanisches Essen und Snacks sowie Getränke. Der Veranstalter bittet um Anmeldung. Weitere Informationen sowie Tickets gibt es hier.

Palm Beach

Die Sportsbar in Bad Cannstatt ist eine beliebte Anlaufstelle für VfB-Fans – am Super-Bowl-Sonntag werden sich hier jedoch vor allem Football-Fans versammeln. Der Eintritt ist kostenlos. Reservierungen sind bis 23 Uhr möglich. Die Küche hat bis nach der Halbzeitshow geöffnet. Weitere Informationen gibt es hier.

Classic Rock Café

Der Burgerladen in Stuttgart-Mitte veranstaltet ebenfalls eine Super-Bowl-Party. Beginn ist um 21.30 Uhr. Ein Tisch kann per E-Mail an superbowl@classicrockcafe.de reserviert werden. Die Küche hat bis 1 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es hier.

Super-Bowl-Party der Kornwestheim Cougars

Das Football-Team aus Kornwestheim lädt zum Public Viewing im Bürgersaal ein. Einlass ist um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Karten sind über die E-Mail-Adresse superbowl@tamm.de erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf dem Instagram-Account der Cougars.

Steakhouse Route 66

Wer gerne während des Super Bowls Burger oder Steak isst, der ist im Steakhouse Route 66 in Göppingen richtig. Das Spiel wird auf zwölf Bildschirmen übertragen. Eine Reservierung wird empfohlen. Weitere Informationen gibt es hier.

