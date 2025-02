Super Bowl 2025: Das sind die 10 besten Halbzeitshows des Super Bowl

Die Stones, Lady Gaga und Nipplegate: Vor Kendrick Lamars Auftritt beim 59. Super Bowl in New Orleans küren wir die 10 spektakulärsten Halbzeitshows des Football-Events.

Der Super Bowl liebt die Superlative. Nicht nur bei Einschaltquoten, Bierumsatz, sportlichen Leistungen und den Preisen für Werbespots, sondern auch bei der traditionellen Halbzeitshow. Beim 59. Super Bowl, der in der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0.30 Uhr kostenpflichtig bei RTL+ und DAZN) in New Orleans stattfindet, ist der Rapper Kendrick Lamar, der gerade mit fünf Grammys ausgezeichnet wurde, für das Spektakel zuständig. Eine Viertelstunde hat er dafür Zeit.

Kendrick Lamar konkurriert mit Taylor Swift

Er muss aber damit rechnen, dass Taylor Swift (wie schon im Vorjahr Usher in Las Vegas) ihm allein durch ihre Anwesenheit als Zuschauerin die Show stiehlt. Die Kameras dürften immer wieder auf den Überstar des Pop gerichtet sein, wenn Travis Kelce mit den Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles antritt.

Lesen Sie auch

Ranking der besten Half Time Shows

Um auf die Halbzeitshow einzustimmen, die voraussichtlich gegen zwei Uhr morgens deutscher Zeit stattfindet, präsentieren wir hier die zehn spektakulärsten Halbzeitshows in der Geschichte des Super Bowl.

10. The Rolling Stones (2006)

Ron Wood, Mick Jagger und Keith Richards Foto: imago/Zuma

Eigentlich hätten die Stones ja schon beim allerersten Super Bowl auftreten können, der 1967 stattfand, als der Song „(I Can Get No) Satisfaction“ bereits zwei Jahre alt war. Doch damals wurden noch keine Stars zu dem Football-Finale eingeladen. Stattdessen sorgten diverse Blaskapellen fürs musikalische Rahmenprogramm. Erst in den 1990ern wurde die Halbzeitshow zum Popspektakel, und erst 2006 passte ein Auftritt in den Terminplan der berühmtesten Rockband der Welt. Zum Ärger der Fans begnügten sich die Stones bei der Show in Detroit allerdings damit, drei Songs zu spielen: „Start Me Up“, „Rough Justice“ und „(I Can Get No) Satisfaction“. Hier geht es zum Video

9. Aerosmith, N*Sync, Britney Spears, Mary J. Blige, Nelly (2001)

Steven Tyler (Aerosmith) und Britney Spears Foto: imago images/ZUMA Wire/imago sportfotodienst

Was man im Tampa in Florida zu sehen bekam, war zwar nicht die beste Halbzeitshow aller Zeiten, aber die wohl mutigste musikalische Mischung. Das Thema des Abends lautete „The Kings of Rock und Pop“: Justin Timberlakes Boygroup N*Sync traf auf die Hartrockrecken von Aerosmith. Und am Ende sangen alle gemeinsam verstärkt durch Britney Spears, Mary J. Blige und Nelly „Walk This Way“. Hier geht es zum Video

8. Bruce Springsteen (2009)

Bruce Springsteen Foto: IMAGO/Newscom World/IMAGO/Harry E. Walker

2008 waren Tom Petty & The Heartbreakers beim Super Bowl auftreten. Das wollte Bruce Springsteen nicht auf sich sitzen lassen und ließ die NFL über seinen Manager wissen, dass jetzt auch er Lust hätte, die Halbzeitpause mit Musik zu füllen. In Tampa in Florida spielte er mit der E Street Band die Stücke „Tenth Avenue Freeze-Out“, „Born To Run“, Working On A Dream“ und „Glory Days“. Hier geht es zum Video

7. U2 (2002)

Bono von U2 Foto: imago images/ZUMA Wire/imago sportfotodienst

Am 3. Februar 2002 traten – wie auch 2019 – die New England Patriots und die Rams (die damals allerdings noch nicht in Los Angeles, sondern in St. Louis zu Hause waren) gegeneinander an. Die Halbzeitshow, bei der U2 auftraten, war geprägt von der Erinnerung an die Terroranschläge vom 11. September 2001. Während U2 „Beautiful Day“, „MLK“ und „Where The Streets Have No Name“ spielten, wurden auf einer Leinwand die Namen aller Opfer der Anschläge eingeblendet. Hier geht es zum Video

6. Janet Jackson & Justin Timberlake (2004)

Janet Jackson und Justin Timberlake Foto: imago images/icon SMI/via www.imago-images.de

Ein Auftritt, der kurioserweise als einer der größten Skandale in die Geschichte der TV-Fernsehens taugte. 143,6 Millionen Zuschauer durften live mitansehen, wie Justin Timberlake Janet Jacksons Brust für eine halbe Sekunde entblößte. Angeblich soll dieser Zwischenfall den Youtube-Mitbegründer Jawed Karim dazu inspiriert haben, die Videoplattform zu entwickeln.

5. Madonna (2012)

Im Jahr zuvor waren die Black Eyed Peas zusammen mit Usher (richtig, der Auftritt 2024 ist nicht seine Super-Bowl-Premiere) und Slash auftreten, im Folgejahr kam es zur Wiedervereinigung von Beyconcé mit Destiny’s Child. Aber Madonna übertraf sie alle mit einem Cirque-du-Soleil-Spektakel und einem Musikprogramm, das von „Vogue“ bis „Like A Prayer“ reichte.

4. Prince (2007)

Prince Foto: IMAGO/Newscom World/IMAGO/David Eulitt

Obwohl Prince einer der kreativsten Songwriter des Pop war, verließ er sich bei seinem Auftritt im Dolphin Stadium in Florida verblüffenderweise vor allem auf Coverversionen: „We Will Rock You“, „Proud Mary“, „All Along The Watchtower“ und „Best Of You“. Zum Abschluss dann aber eine grandiose, hoch emotionale Version seines Hits „Purple Rain“. Hier geht es zum Video

3. Lady Gaga (2017)

Lady Gaga Foto: IMAGO/Photo News/IMAGO/Adrees Latif

Wer noch Zweifel hatte, dass Lady Gaga die legitime Nachfolgerin von Madonna als die mutigste Popkünstlerin der Welt ist, den belehrte der Auftritt in Houston eines Besseren. Die kuriose Show begann mit einem Mash-up aus „God Bless America“ und „This Land Is Your Land“ und endete mit „Bad Romance“. Hier geht es zum Video

2. Katy Perry (2015)

Katy Perry Foto: IMAGO/Newscom World/IMAGO/Anthony Behar

Pop als übergroßer, kunterbunter Kindergeburtstag – kitschig, ulkig, albern, Bubblegum-Pophits wie „Roar“, „I Kissed A Girl“ und „Firework“, Tänzer im Haikostüm und Missy Elliott und Lenny Kravitz als Stargäste: So geht Halbzeitshow. Hier geht es zum Video

1. Michael Jackson (1993)

Michael Jackson Foto: IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/Tony Tomsic

Michael Jackson war zwar – anders als oft behauptet – nicht der erste Superstar, der bei einer Super-Bowl-Halbzeitshow aufgetreten ist. 1991 besorgten die New Kids On The Blocks das Programm. 1992 war Gloria Estefan zu Gast. Doch Jackson setzte 1993 mit seiner Show im Rose Bowl in Pasadena den Maßstab für alle weiteren. Zu hören gab es unter anderem „Billie Jean“, „Black Or White“ und „Heal The World“. Hier geht es zum Video