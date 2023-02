1 Ort des großen Showdowns: das State Farm Stadium in Gelndale, Arizona Foto: IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/Joe Camporeale

Der Super Bowl steht an: Alles was man über das große Sport- und Show-Spektakel wissen muss.















Link kopiert



Es gibt nicht nur sportliche Gründe, wach zu bleiben, wenn in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles um den Sieg im Super Bowl kämpfen. Dass der jährliche Showdown der National Football League seinen Rang unter den größten TV-Sportereignissen der Welt behauptet, liegt vor allem auch an dem, was jenseits des Spielgeschehens sonst noch so gezeigt wird, manchmal mehr als geplant, wie bei dem als Nippelgate in die Event-Annalen eingegangenen Auftritt Janet Jacksons.

Hymnen

Das Spektakel beginnt am Montag, 0.30 Uhr deutscher Zeit im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, der Heimstätte der Arizona Cardinals. Die Ehre, die amerikanische Nationalhymne „The Star-Spangled Banner“ vortragen zu dürfen, wird dem achtfache Grammy-Gewinner Chris Stapleton zuteil. Zur Eröffnungsliturgie gehört auch das Lied „America the Beautiful“, dieses Mal gesungen von Babyface.

Rihannas Bühnencomeback

Das Heimrecht genießen die Philadelphia Eagles, die sich im Championship Game gegen die San Francisco 49ers durchsetzt haben. Insgesamt Schiedsrichter kommen zum Einsatz, für den Hauptschiedsrichter Carl Cheffers ist es bereits das dritte Finale.

Vier mal 15 Minuten wird gespielt, mit Unterbrechen dauert das Ganze etwa bis 4.30 Uhr. Die dreißigminütige Halbzeitshow wird etwa gegen 2 Uhr deutscher Zeit beginnen: Dann kommt es zum großen Bühnencomeback des R&B-Superstars Rihanna.

Live-Übertragungen

Der Super Bowl ist auch ein Schaulaufen neuester Werbe-Clips. In diesem Jahr sollen sich die Kosten für einen 30-sekündigen Spot auf über 7 Millionen US-Dollar belaufen – ein Rekord. Stolze Preise müssen auch für die Tickets bezahlt werden. Wer nicht das Glück hatte, eines von der National Football League verlosten regulären Tickets für 600 Dollar zu ergattern, zahlt auf dem Zweitmarkt etwa das zehnfache.

Diese Probleme haben TV-Zuschauer nicht. In Deutschland wird das Event auf ProSieben im Free-TV zu sehen sein und per Livestream auf Joyn und ran.de.