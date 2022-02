8 Der 56. Super Bowl findet im kalifornischen Inglewood im Heimstadion der Los Angeles Rams statt – wo das Spielfeld bereits optisch vorbereitet wird. Foto: imago images/Icon SMI/Brian Rothmuller/Icon Sportswire via www.imago-images.de

Der Super Bowl gehört zu den größten Sportereignissen überhaupt und hat auch in Deutschland immer mehr Fans. Alleine die Preise für TV-Werbung beim Finalspiel im American Football brechen Jahr für Jahr Rekorde.















Stuttgart - In Deutschland ist es zwar mitten in der Nacht, wenn am Montag, den 14. Februar um 0.30 Uhr der Super Bowl beginnt. Doch das hält die immer größer werdende Fangemeinde des American Football nicht davon ab, das Finale der NFL-Saison zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams live zu verfolgen (TV: ProSieben, Stream: DAZN und ran.de).

Werbespots und Halbzeitshow laufen dem Spiel den Rang ab

Schließlich ist der Super Bowl das größte Eintages-Ereignis der Sportwelt und wartet nicht nur mit einem hoffentlich packenden Football-Spiel, sondern einem mindestens ebenso beliebten Rahmenprogramm auf. Für viele Amerikanerinnen und Amerikaner ist der Super Bowl geradezu ein Feiertag – man schaut das Spiel mit Freunden und Verwandten und zelebriert den Nationalsport.

Die Halbzeitshows, die alleine schon für viele ein Grund zum Einschalten sind, werden Jahr für Jahr spektakulärer. Dieses Jahr sind Top-Stars wie die Rapper Eminem und Snoop Dogg dabei. Selbst um die TV-Werbespots während des Spiels hat sich ein regelrechter Kult entwickelt. Die Preise für 30 Sekunden steigen Jahr für Jahr, Hollywoodstars geben sich die Klinke in die Hand und sogar kurze Trailer für die kaum längeren Werbespots werden im Netz gefeiert.

Wir haben zum Super-Bowl-Spektakel einige spektakuläre Fakten und Zahlen zusammengetragen, die zeigen, welche Dimensionen das Ereignis inzwischen angenommen hat – Aufklärung gibt es in der Bilderstrecke.