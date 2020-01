1 Wer wird dieses Jahr den Super Bowl gewinnen? Am Wochenende beginnen die Playoffs. Foto: AP

Für alle Football-Fans beginnt jetzt die heiße Phase der Saison: Am Wochenende starten die NFL-Playoffs. Wir zeigen, in welchen Bars in Stuttgart die Spiele live übertragen werden.

Stuttgart - Am 4. und 5. Januar startet die US-amerikanische National Football League in die heiße Phase, dann beginnen die Playoff-Spiele. Auch in Stuttgart zeigen einige Kneipen und Bars die Spiele live. Wer also Lust hat, mit anderen NFL-Fans zu schauen, für den gibt es hier Tipps.

Schon seit Jahren gibt es die Playoffs im Irish Pub The Auld Rogue in Vaihingen zu sehen. Früher kamen fast nur Gäste aus den USA, erinnert sich Manager Noel Byrne - heute sei rund die Hälfte deutsch. Byrne will alle Playoff-Spiele zeigen - nur beim Spiel zwischen den Tennessee Titans und den New England Patriots am Samstag, 4. Januar, das aufgrund der Zeitverschiebung nach deutschen Uhren erst nach 2 Uhr in der Nacht zum Sonntag beginnt, komme es darauf an, wie groß das Interesse der Gäste ist. An den Spieltagen serviert der Pub typisch amerikanisches Essen wie Buffalo Wings und Rippchen.

Die Alte Schule in der Gablenberger Hauptstraße 128 wird die Playoff-Spiele dieses Jahr ebenfalls zeigen - sofern sie in den Öffnungszeiten der Kneipe liegen, die sich jeden Tag bis 2 Uhr nachts erstrecken. Das Spiel von Titans und Patriots und auch das zweite Spiel am Samstag, 11. Januar, sind deshalb dort nicht zu sehen, wie Geschäftsführer Marcel Ködderitzsch mitteilt. Zum Superbowl am Sonntag, 2. Februar, veranstaltet die Kneipe eine kleine Party mit Hotdogs, Chicken Nuggets und anderen amerikanischen Speisen.

Die Sportsbar Carambolage am Feuersee in der Rotebühlstraße 81 zeigt die Playoffs und den Super Bowl in diesem Jahr nicht. "Wir würden es uns wünschen, übertragen es aber wegen der Sperrzeiten nicht", sagt Mara Pavlovic, Mitarbeiterin der Carambolage. Als Alternative schlägt sie das Partner-Sportscafé Victory in Leonberg vor. Dort werden alle Spiele übertragen, wenn sie nicht Sonntagnacht laufen, so Inhaber Heiko Voges. Dazu gebe es klassisches American Food, wie zum Beispiel Burger.

Los geht es mit der Partie Buffalo Bills gegen Houston Texans

Und für die, die es eher schick und ruhig mögen: Das Café Le Théâtre wird die Spiele, solange sie auf Sky laufen, im Raucherbereich und im Außenbereich zeigen. "Wir können aber nicht garantieren, dass es mit Ton läuft", heißt es vom Café. "Außer natürlich, viele Gäste wünschen es sich."

Los geht es am Samstag, 4. Januar, um 22.35 Uhr, wenn die Buffalo Bills auf die Houston Texans treffen. Von Samstag auf Sonntagnacht um 2.15 Uhr spielen die Tennessee Titans gegen die New England Patriots. Sonntag, 5. Januar, um 19.05 Uhr treten die Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints an. Anschließend, um 22.40 Uhr, spielen die Seattle Seahawks gegen die Philadelphia Eagles.

Im Fernsehen sind die Playoff-Spiele live entweder auf ProSieben Maxx oder ProSieben zu sehen. Online streamt ran.de die Playoffs und den Superbowl. Auch die kostenpflichtigen Sender DAZN und Sky übertragen Spiele.