Nach dem Börsengang So hilft Porsches Dax-Aufstieg den Aktionären

Die Aufnahme von Porsche in den Dax hat nicht nur eine Signalwirkung, sondern für Aktionäre auch handfeste wirtschaftliche Bedeutung. Von diesem Montag an gehört nun auch Porsche zu den Top-40-Unternehmen an Deutschlands Börsen.