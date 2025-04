Samu Haber feiert seinen 49. Geburtstag mit einer Überraschung für seine Fans und kündigt eine riesige Show zum 50. Geburtstag an. Der ehemalige Sunrise-Avenue-Frontmann plant ein Konzert für 10.000 Gäste in Berlin.

Samu Haber wird am heutigen Mittwoch 49 Jahre alt - und plant schon für seinen runden Geburtstag im kommenden Jahr. Den besonderen 50. Geburtstag will der ehemalige Sunrise-Avenue-Frontmann nicht alleine feiern und lädt deshalb zu einem Konzert in Berlin.

Samu Haber will 50. Geburtstag mit 10.000 Menschen feiern

Auf Instagram verkündete der Finne mit den Worten "Ein Geburtstag, eine Show" das Konzert, das am 2. April 2026 in der Max-Schmeling-Halle in der deutschen Hauptstadt stattfinden soll. "Ich habe in meinem Leben schon große Shows gespielt, aber diese wird sie alle übertreffen", schreibt er in einem Post auf seinem Blog. Offenbar wird sich alles um die Zahl 50 drehen: "50 ist ein tolles Alter, aber auch eine tolle Zahl für Champagnerflaschen auf der Bühne. Ich bin gespannt, wer mit mir alle Flaschen öffnet und alle damit bespritzt. Oder 50 Feuerwerkskörper. Und 50 ist auch eine sehr gute Zahl für Songs auf der Setlist. Ich habe noch nie 50 Songs an einem Abend gespielt."

Weiter heißt es, dass 10.000 Menschen bei dem Konzert Platz haben werden. "Ich wurde am 2. April 1976 um 18:10 Uhr geboren. Das heißt, während des Soundchecks werde ich 49 sein und wenn die Lichter vor der Show angehen, bin ich 50", verrät er außerdem.

Neuer Song zum 49. Geburtstag

Aber auch zu seinem diesjährigen Geburtstag hatte Samu Haber eine Überraschung für die Fans parat: eine neue Single mit dem Titel "23", die er am Freitag veröffentlicht. "Mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Und für euch auch", so der Sänger.

Er erklärt: "23 war schon immer meine Zahl. Ich war sechs Jahre alt, als meine Mutter mich zu meinem allerersten Eishockeyspiel in Helsinki mitnahm. Das Siegtor schoss der Helsinki IFK-Spieler Nummer 23 und er wurde sofort mein Idol. Ich habe meiner Mama gesagt, ich werde immer 23 sein. Ich habe auch immer mit der Zahl 23 gespielt."