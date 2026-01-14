Sunday in the Park: Ariana Grande und Jonathan Bailey übernehmen Hauptrollen in Musical

Die zwei "Wicked"-Stars Ariana Grande und Jonathan Bailey stehen bald gemeinsam auf der Bühne: In London übernehmen sie die Hauptrollen im Musical "Sunday in the Park with George" übernehmen.
"Wicked"-Wiedersehen im West End: Ariana Grande (32) und Jonathan Bailey (37) werden im Sommer 2027 gemeinsam auf einer Musicalbühne stehen. Die beiden Stars spielen die Hauptrollen in einem Revival des Musical-Klassikers "Sunday in the Park with George", wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety" meldet.