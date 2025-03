Sundance: Renommiertes Filmfestival findet neue Heimat in Colorado

Eine Kulturinstitution in den USA zieht um. Das renommierte Sundance Film Festival, einst von Hollywood-Legende Robert Redford (88) mit ins Leben gerufen, wird ab 2027 nicht mehr wie bisher in Park City, Utah, stattfinden. Stattdessen dient die Stadt Boulder im US-Staat Colorado ab der übernächsten Ausgabe des Indie-Festivals als Austragungsort.

Neue Heimat für Traditionsfestival

"Boulder, Colorado, wird ab 2027 die Heimat des Sundance Film Festivals sein. Die lebendige Gemeinschaft von Künstlern, das begeisterte Publikum und die atemberaubenden Rocky Mountains werden den Rahmen für die Zukunft des unabhängigen Films bilden", gibt das ausrichtende Sundance Institut unter anderem auf Instagram bekannt.

Robert Redford: "Veränderungen unvermeidlich"

Damit endet eine fast einjährige offizielle Suche nach einem neuen Standort für das Filmfestival, auf dem unvergessene Werke wie Quentin Tarantinos (62) Regie-Debüt "Reservoir Dogs" oder die Komödie "Little Miss Sunshine" in der Vergangenheit Weltpremiere feierten. Seit 1981 hatte das Filmfest in Park City im US-Staat Utah stattgefunden. In die Endauswahl für einen Ausrichtungsort hatten es neben der Siegerstadt Boulder auch Cincinnati im Staat Ohio sowie Salt Lake City, die Hauptstadt von Utah, geschafft.

"Da Veränderungen unvermeidlich sind, müssen wir uns immer weiterentwickeln und wachsen, was der Kern unseres Überlebens ist", sagte Robert Redford, der Präsident und Gründer des Sundance Institute, in einer Erklärung, aus der die "Los Angeles Times" zitiert. "Dieser Schritt wird sicherstellen, dass das Festival seine Arbeit fortsetzt, indem es Risiken eingeht, innovative Geschichtenerzähler unterstützt, die Unabhängigkeit fördert und das Publikum unterhält und aufklärt. Ich bin der Gemeinde Boulder für ihre Unterstützung dankbar und freue mich darauf, zu sehen, was die Zukunft für das Festival dort bereithält."