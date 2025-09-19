Summerween: Für alle, die nicht auf Halloween warten wollen

Halloween-Fans aufgepasst: Der Grusel-Spaß muss nicht mehr bis Ende Oktober warten. Mit "Summerween" gibt es den Grusel-Spaß schon mitten im Sommer. Nur eben mit Melone statt Kürbis! Das steckt hinter dem Summerween-Hype, der auch in Deutschland immer mehr Anklang findet.

Die Zeiten sind vorbei, in denen Halloween einfach nur ein Import-Fest aus Amerika war, über das man in Deutschland gerne mal den Kopf geschüttelt hat. Auch hierzulande leuchten jedes Jahr mehr und mehr Kürbisse auf Balkonen und in den Vorgärten. Eingefleischten Halloween-Fans kann es oft bis zum 31. Oktober gar nicht schnell genug gehen. Und genau an diesem Punkt kommt ein neuer viraler Hype namens Summerween ins Spiel: das Gruselfest für alle, die den Spuk nicht nur einmal im Jahr zelebrieren wollen. Das steckt hinter dem verrückt-schönen Summerween-Trend.

Woher stammt der Trend Summerween? Der Begriff Summerween tauchte erstmals in der Kult-Zeichentrickserie "Gravity Falls" auf, die von 2012 bis 2016 auf dem Disney Channel lief. In der fiktiven Kleinstadt feiern die Bewohner am 22. Juni eine zweite Version von Halloween, natürlich komplett ausgestattet mit Kostümen, Süßigkeitenjagd und Melonen-Laternen statt Kürbissen.

Was vor über zehn Jahren nur ein Serien-Gag war, ist im Sommer 2025 zum Social-Media-Phänomen geworden. Auf TikTok trendet der Hashtag #Summerween, unter dem Nutzer ihre gruselig-schönen Ideen teilen: von der Movie-Night unter freiem Himmel über DIY-Deko bis hin zum sommerlichen Hexen-Outfit.

Studie zeigt: Auch Deutschland ist im Halloween-Fieber

Dass Summerween auch hierzulande ankommt, bestätigt eine aktuelle Studie im Auftrag von TK Maxx. Demnach würde knapp ein Viertel der Befragten (24 Prozent) am liebsten schon im Sommer Halloween-Deko shoppen. Ganze 30 Prozent sagen sogar, dass Dekorieren der schönste Teil jedes Feiertags ist.

Besonders auffällig: Halloween hat beim Deko-Budget längst andere Feste überholt. Im Schnitt geben die Deutschen 42,60 Euro für Spinnen, Skelette und Kürbislichter aus - deutlich mehr als zum Beispiel für Oster-Deko. Zudem stiegen die Halloween-Suchanfragen 2025 um ganze 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Für manche mag Halloween-Deko im Sommer verrückt klingen, für andere ist es pures Glück", erklärt Deborah Dolce, Group Director bei TJX Europe.

Darum macht Summerween so viel Spaß

Das sommerliche Halloween-Fest hat sogar Vorteile gegenüber der klassischen Oktober-Variante: Partys, Filmabende und Kostüm-Shows können an lauen Sommernächten unter freiem Himmel stattfinden. Außerdem erlaubt Summerween mehr Kreativität: Wer sagt, dass ein Vampir nicht auch Flip-Flops oder ein Hawaiihemd tragen darf? Und eine Hexe nicht im Bikini mit Strohhut einen leckeren gruseligen Cocktail schlürfen darf?

An regnerischen Tagen im Sommer hingegen ist es die perfekte Ausrede, um sich bei Kerzenschein und mit einer Tasse Pumpkin Spice Latte auf dem Sofa in einen spannenden Thriller-Roman zu vertiefen. Oder eben mit Freunden einen gruselig-gemütlichen Horrorfilm-Abend zu veranstalten.

Inspirationen für ein schaurig-schönes Summerween

Ob Melonen-Laternen, ein "Stranger Things"- oder "Wednesday"-Marathon mit Outdoor-Leinwand im Garten oder ein Lagerfeuer mit Gruselgeschichten: Summerween ist die perfekte Mischung aus Sommerfeeling und Gänsehaut. Und gerade der einmalige Look der Kultserie "Wednesday" bietet unzählige Möglichkeiten, das eigene Outfit für die Summerween-Party zu kreieren: Hauptsache monochrom und ausgefallen. Wer Lust auf ein bisschen Extra-Magie hat, kann mit Freunden Cocktail-Rezepte ausprobieren, Lost Places erkunden oder Läden nach spooky Accessoires durchstöbern.

Der Trend und zahlreiche Social-Media-Videos zeigen: Man muss definitiv nicht bis Oktober warten, um ein gespenstisches Kribbeln zu spüren. Summerween bringt den Zauber von Halloween in den Sommer und macht Lust auf cozy-spooky Vibes. So werden auch sommerliche Regentage zum Highlight!