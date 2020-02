7 In der Sulzbacher Straße in Backnang hatte die Feuerwehr einen Großeinsatz. Foto: Alexander Becher

In Backnang hat das Dachgeschoss eines älteren Hauses gebrannt. In der Backnanger Innenstadt kommt es daher auf allen Bus-Linien zu Verspätungen und Teilausfällen, die Sulzbacher Straße ist gesperrt.

Waiblingen - Ein Zimmerbrand in einem Haus in der Sulzbacher Straße in Backnang hat sich am Donnerstagvormittag zu einem Dachgeschossbrand ausgewachsen. Derzeit ist die Feuerwehr noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Feuer wurde gegen 9.30 Uhr gemeldet. Bei dem Haus, das laut Polizei rasch in Vollbrand stand, handelt es sich laut einem Polizeisprecher um ein altes Wohn- und Geschäftshaus.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten eine erwachsene Bewohnerin und drei Kinder das Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Den Brand konnte die Feuerwehr zunächst lediglich von außen bekämpfen. Zum Löschen von Glutnestern muss das Gebäude nun von Lösch- und Atemschutztrupps betreten werden. Hierzu soll laut Polizei das Dach von außen geöffnet werden.

Die Sulzbacher Straße bleibt vorerst gesperrt

Die Brandbekämpfung wird laut Polizei noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Die Feuerwehr Backnang wird derzeit von einem Atemschutztrupp aus Schwäbisch Hall unterstützt und ist insgesamt mit elf Fahrzeugen und 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Sulzbacher Straße bleibt gesperrt – dort werden Abfallcontainer aufgestellt. In der Backnanger Innenstadt kommt es zu Verkehrsbehinderungen und auf allen Bus-Linien zu Verspätungen und Teilausfällen. Zur Brandursache und Höhe des Gebäudeschadens macht die Polizei derzeit keine Angaben.