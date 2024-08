Sulzbacher Steige: Doppelstrich und Knöpfe gegen Motorradraser

An der Sulzbacher Steige wird an diesem Wochenende ein weiterer Baustein gesetzt, um unvernünftigen Motorradfahrern das Leben schwerer zu machen.

Freundliche Appelle, Tempolimits, Rüttelstreifen, regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen der Polizei: Die Liste der Maßnahmen, die Motorradfahrer davon abhalten sollen, die kurvige Strecke von Sulzbach hinauf in den Schwäbischen Wald als Rennpiste zu missbrauchen, ist lang. Erst in der vergangenen Woche hat das Landratsamt einen weiteren Baustein hinzugefügt: Ein semistationärer Blitzer, der an verschiedenen Standorten entlang der Sulzbacher Steige zum Einsatz kommen soll, ist in Betrieb genommen worden.

Mit Tempo 174 auf dem Hinterrad überholt

Auch wenn dieser, der entgegen herkömmlicher „Radarfallen“ mit einem zweiten Foto innerhalb kürzester Zeit auch das rückwärtige Nummernschild eines zweirädrigen Verkehrssünders aufnehmen kann, gleich zum Start etliche Male auslöste, hat das eine dreiste Minderheit bisher nicht zur Räson bringen können. Am vergangenen Wochenende wurden bei einer zusätzlichen Kontrolle des Polizeipräsidiums Aalen nicht nur wieder zahlreiche zum Teil erhebliche Tempoverstöße festgestellt, ein Motorradfahrer hat sich ganz offenkundig sogar einen Spaß daraus gemacht, den Blitzer mehrfach auszulösen. Gleich zweimal wendete er sein Gefährt und ließ sich insgesamt dreimal ablichten – mit 154 Stundenkilometern auf dem Tacho, wo nur 100 erlaubt sind. Ein anderer Motorradfahrer wurde gar mit Tempo 174 erwischt – während er im Überholverbot auf dem Hinterrad ein Auto überholte.

Ob die nun als nächstes geplante Maßnahme derlei Unvernünftige von ihrem auch für andere höchst gefährlichen Tun abbringen wird, dürfte zumindest infrage gestellt werden. Allerdings will das Landratsamt einerseits die Vernünftigen auf geltende Gegebenheiten aufmerksam und andererseits jenen, die sich an keine Regeln halten, die Rekordjagd so schwer wie möglich machen. So werden am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr in vier Kurvenbereichen Mittelmarkierungen mit Doppelstrich sowie reflektierende Markierungsknöpfen angebracht, die das dort bestehende Überholverbot noch besser erkennbar machen und das „Kurvenschneiden“ zumindest erschweren. Eine ebenfalls in Erwägung gezogene, starre Trennung der Fahrspuren ist hingegen nicht möglich, da der Abschnitt auf einer für den Schwerlastverkehr ausgewiesenen Strecke liegt.

Vollsperrung für jeweils 20 Minuten

Für die Markierungsarbeiten, die laut der Kreisbehörde mit zeitlichem Abstand pro Kurve mindestens zweimal durchgeführt werden müssen, wird eine Baustellen-Ampel eingerichtet, die zeitweise für etwa 20 Minuten in beide Fahrtrichtungen auf Rot schaltet. Hierdurch sei die B 14 in diesem Bereich für den Zeitraum voll gesperrt, und es könne zu Rückstaus kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, beim Passieren des Baustellenbereichs darauf zu achten, die Mittelmarkierung nicht zu überfahren.

Am darauffolgenden Montag, 5. August, werden dann in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr die Markierungsknöpfe aufgebracht. Auch hier kommt eine Baustellen-Ampel zum Einsatz. Eine Vollsperrung sei zwar nicht erforderlich, und der Verkehr könne wechselnd in eine Fahrtrichtung fließen. Aber auch hier sei mit Rückstaus in Sulzbach und Großerlach zu rechnen, so die Behörde.