1 Während der Bauarbeiten ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Foto: /Imago/Rene Traut

In Sulzbach an der Murr starten am 28. April die Bauarbeiten an den Haltestellen Siebersbach und Lautern. Der Verkehr dort wird bis Ende Mai per Ampel geregelt.











Die Bushaltestellen Siebersbach und Lautern an der L 1066 in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) werden barrierefrei umgebaut. Die Arbeiten finden vom 28. April bis zum 23. Mai statt. Ersatzbushaltestellen werden eingerichtet. Der Verkehr wird per Ampelschaltung geregelt.