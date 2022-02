Sulzbach an der Murr

Sulzbach - Ein junger Mann hat am Donnerstagvormittag in Sulzbach (Rems-Murr-Kreis) eine Tankstelle überfallen und Bargeld erbeutet. Laut Angaben der Polizei hatte der Mann gegen 9.15 Uhr den Tankstellenshop an der Umgehungsstraße betreten, eine Angestellte bedroht und sich aus der Registrierkasse bedient. Wie viel Geld genau der Räuber mitnahm, ist noch nicht bekannt, auch ob er bewaffnet war, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei fahndet mit Hubschrauber

Er ist seither auf der Flucht, die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wird. Der Mann hat einen Bart und war zur Tatzeit mit einer hellen Jeans und einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Das Revier in Backnang bittet darüber hinaus um weitere Hinweise auf den Täter. Insbesondere von Bedeutung wäre, so heißt es im Polizeibericht, ob dieser vor der Tatbegehung oder bei der Flucht in Tatortnähe gesehen wurde. Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 0 71 91/90 90 vom Revier entgegengenommen.

Der Raub ist bereits der zweite Tankstellenüberfall innerhalb weniger Tage im Rems-Murr-Kreis. Am vergangenen Donnerstag hatten es zwei junge Männer auf einen Tankstellenshop in Fellbach abgesehen. Die ebenfalls jungen Männer – sie wurden auf 16 bis 20 Jahre geschätzt – bedrohten einen Angestellten mit einem Schraubenzieher und nahmen den ganzen Kasseneinsatz mit. Auch von ihnen fehlt bisher jede Spur.