Sulzbach an der Murr: Frontalzusammenstoß mit mehreren Schwerverletzten – Hubschrauber im Einsatz

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Sulzbach an der Murr sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Die Landesstraße ist aktuell gesperrt.
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1066 zwischen Sulzbach an der Murr und dem Ortsteil Lautern (Rems-Murr-Kreis) sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilt, war ein 73-Jähriger mit seinem Ford gegen 12.25 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf kollidiert.