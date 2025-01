1 Die Löscharbeiten neigen sich dem Ende zu (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Dachstuhl eines Wohnhauses gerät am Dienstagnachmittag in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) in Brand. Die Feuerwehr ist vor Ort, durch die Löscharbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen.











Ein Dachstuhl eines Wohnhauses stand am Dienstagnachmittag im Weiler Bartenbach in Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis) in Brand. Gegen 14.40 Uhr wurde der Polizei das Feuer in der Straße Im Märchengarten gemeldet, heißt es von Seiten der Behörde.