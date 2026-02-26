Sulz am Neckar: Ermittlungen nach Tod einer Siebenjährigen beendet - Unglück

Das Unglück in einem Narrenverein hat viele Menschen erschüttert. Was die Staatsanwaltschaft Wochen nach dem Tod eines siebenjährigen Mädchens sagt.
Die Ermittlungen zum Tod eines sieben Jahre alten Mädchens in einem Narrenverein in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) sind abgeschlossen. Das Ergebnis laut Staatsanwaltschaft Rottweil: Ein Fremdverschulden liegt nicht vor. Wie aus einem Gutachten hervorgeht, war die selbstgebaute Holztheke, die bei dem Unglück umgestürzt war, grundsätzlich standsicher und für ihren üblichen Gebrauch geeignet. Hinweise auf Mängel oder frühere Probleme gab es keine.