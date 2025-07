Suizidversuch von Wolfgang Grupp: „Altersdepression ist eine Krankheit – und kein Versagen“

1 Der ehemalige Trigema-Chef Wolfgang Grupp leidet nach eigenem Bekunden an einer Altersdepression. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Wie der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp leiden viele Menschen unter Altersdepressionen. Ein Stuttgarter Experte erklärt, wie man Symptome erkennt – und vorbeugen kann.











Depressionen werden bei älteren Menschen oft falsch gedeutet oder übersehen. Die Dunkelziffer ist somit hoch. Kürzlich hat der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp (83) aus Burladingen einen Suizidversuch wegen Altersdepression bekannt gegeben. Wir haben uns mit Kai-Steffen Gabor, Ärztlicher Leiter der Neurologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, unterhalten. Der Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Geriatrie erklärt, wie man depressive Zustände erkennt – und was hilft.