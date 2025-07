Suizidversuch des Ex-Trigema-Chefs: Nun äußert sich Burladingens Bürgermeister zu Wolfgang Grupp

1 Bürgermeister Davide Licht (links) und die Familie Grupp 2024 beim Spulenfest in Burladingen Foto: Rapthel-Kieser

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat in einem persönlichen Brief seinen Suizidversuch öffentlich gemacht. Burladingens Bürgermeister Davide Licht zollt Grupp größten Respekt.











Einen Tag, nachdem sich Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp per Brief aus der Klinik gemeldet hat, sagt Burladingens Bürgermeister Davide Licht dem "Schwarzwälder Boten" auf Anfrage: „Meinen größten Respekt und meine Anerkennung verdient es, dass Wolfgang Grupp an die Öffentlichkeit getreten ist, dass er die Betriebsfamilie und alle Menschen, die sich ihm verbunden fühlen, über seinen Gesundheitszustand informiert hat.“