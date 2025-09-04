Suizidprävention in Stuttgart: Aktion auf dem Schlossplatz – Wo man in Krisen in Stuttgart Hilfe findet

Um Aufmerksamkeit für psychische Krisen zu schaffen, findet am Mittwoch, 10. September, ein Aktionstag auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt.
„Ich kann nicht mehr!“ – mit diesem Gefühl kämpfen viele. 1378 Menschen haben sich im Jahr 2023 in Baden-Württemberg das Leben genommen, 72 waren es in Stuttgart – 20 Frauen und 52 Männer. In ganz Deutschland starben 10.381 Menschen durch Suizid, und somit fast viermal so viele wie durch Verkehrsunfälle. Schätzungen gehen zudem von weit über 100.000 Suizidversuchen jährlich aus. Am Mittwoch, 10. September, dem Welttag der Suizidprävention, laden der Arbeitskreis Leben (AKL) Stuttgart sowie die evangelische und die katholische Telefon-Seelsorge daher von 10 bis 15 Uhr zu einem Aktionstag auf dem Schlossplatz in Stuttgart ein.