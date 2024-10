Suizid in der Schweiz: Wird die Schweiz zum Sterbeland?

Suizid in der Schweiz

1 Philip Nitschke, Erfinder des Geräts, legt sich in die Suzidbox namens „Sarco. Foto: dpa/Ahmad Seir

Bei den Eidgenossen nehmen sich immer mehr Menschen mit Suizid-Hilfeorganisationen das Leben. Nach dem Freitod einer Amerikanerin in einer futuristischen Kapsel rufen Politiker nach strengeren Regeln.











Link kopiert



An ihrem 60. Geburtstag erhielt Elisabeth Berger (Name geändert) eine lähmende Nachricht. Ärzte diagnostizierten einen Tumor in ihrer Gebärmutter, viele Jahre nachdem der Krebs erstmals ausgebrochen war. Die Patientin aus dem Schwarzwald war „austherapiert“, eine Operation sinnlos. „Die Ärzte rieten ihr, sich nur noch Gedanken um die besten Schmerzmittel zu machen“, erzählte ihre Tochter.