Suits LA: Suits-Star Rick Hoffman kehrt als Louis Litt zurück

Fans der Anwaltsserie "Suits" dürfen sich freuen: Rick Hoffman kehrt in seiner ikonischen Rolle als Louis Litt für mindestens eine Episode im Spin-off "Suits LA" zurück. Neben Gabriel Macht ist er damit der zweite Original-Star, der in der neuen Serie auftaucht.

Für Fans der Kultserie "Suits" (2911-2019) gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Rick Hoffman (54) wird in seiner Paraderolle als Louis Litt im NBC-Spin-off "Suits LA" zurückkehren. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, ist Hoffman für mindestens eine Episode der neuen Serie eingeplant. Sollte "Suits LA" für eine zweite Staffel verlängert werden, könnte er zudem in weiteren Folgen auftreten.

"Suits LA" dreht sich um den ehemaligen New Yorker Staatsanwalt Ted Black, gespielt von Stephen Amell, der sich in Los Angeles eine neue Existenz als Anwalt für die Elite der Stadt aufgebaut hat. Als seine Kanzlei in eine Krise gerät, muss er eine Rolle annehmen, die er sein ganzes Leben lang verachtet hat, um zu überleben.

Nicht der erste Original-Star

Hoffman ist nicht der erste Schauspieler aus der Ursprungsserie, der für den Ableger zurückkehrt. Bereits zuvor wurde bekannt, dass Gabriel Macht in seiner Rolle als Harvey Specter einen Gastauftritt haben wird. Serienschöpfer Aaron Korsh, der sowohl für das Original als auch für das Spin-off verantwortlich zeichnet, erklärte bei der Los-Angeles-Premiere im vergangenen Monat, dass Machts Rückkehr "perfekt passe", da "Ted ein Staatsanwalt in New York war, Harvey war ein Staatsanwalt in New York".

Was weitere Auftritte von Original-Darstellern angeht, betonte Korsh: "Ich wollte sicherstellen, dass es ein organisches Einbringen der Leute ist, nicht nur eine Parade alter Charaktere." Er fügte hinzu: "Ich würde sie alle gerne dabei haben, aber ich möchte sie nicht alle gleichzeitig dabeihaben, weil ich glaube, dass das sowohl dem Original als auch der neuen Show schadet. Wir werden also sehen, wie es läuft."

Hoffnung auf weitere "Suits"-Stars

Fans spekulieren bereits, welche weiteren bekannten Gesichter aus der Originalserie auftauchen könnten, darunter Patrick J. Adams, Sarah Rafferty und Gina Torres. Auch die Ehefrau von Prinz Harry, Herzogin Meghan, wurde mit dieser Serie als Schauspielerin Meghan Markle bekannt. Bislang wurden keine weiteren Comebacks offiziell bestätigt.

"Suits LA" ist aktuell mit den ersten beiden Episoden auf NBC angelaufen. Neben Stephen Amell sind Lex Scott Davis, Josh McDermitt und Bryan Greenberg in den Hauptrollen zu sehen. Die Quoten der Premierenfolge waren laut "The Hollywood Reporter" besonders im Streaming-Bereich vielversprechend.

Hoffman verkörperte den oft aufbrausenden, aber liebenswerten Louis Litt in allen neun Staffeln der ursprünglichen "Suits"-Serie, die von 2011 bis 2019 lief und durch ihre Verfügbarkeit auf Streaming-Plattformen in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Comeback in der Zuschauergunst erlebte.