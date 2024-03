12 Beim Startschuss noch ohne Schweiß auf der Stirn: Vier Mitglieder der Feuerwehr absolvierten die fünf Kilometer in voller Montur. Foto: avanti

Fabian Kraft rennt beim 20. Volkslauf in Pleidelsheim allen davon und trotzt dem starken Wind. Bei den Frauen siegt mit Isabel Leibfried eine Altbekannte. Mit Bildergalerie.











Wann kommt das Führungsfahrzeug samt dem schnellsten Läufer um die Kurve? Reicht es tatsächlich für den Streckenrekord – was aufgrund des starken Windes niemand für möglich gehalten hätte? Der Blick von Moderator Uwe Luckscheiter und der Zuschauer im Ortszentrum Pleidelsheims ging am Samstagnachmittag gebannt auf den Zielbereich. Dann die Entscheidung: Es reichte nicht ganz. In 31 Minuten und 59 Sekunden absolvierte Fabian Kraft die Zehn-Kilometer-Distanz. Der Rekord von Julian Großkopf liegt sieben Sekunden darunter. Kraft stellte zumindest die zweitbeste Zeit in 20 Jahren Süwag-Lauf auf.