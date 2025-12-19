Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ein Video mit ihren Kindern, ein neues Familienfoto sowie eine Weihnachtskarte veröffentlicht. Und auch die Archewell Foundation wird umbenannt.
Weihnachtsgrüße aus Kalifornien: Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben am Freitag auf der Webseite der Archewell Foundation ein Jahresend-Video veröffentlicht. Der rund zweiminütige Clip gewährt auch einen seltenen Blick auf ihre Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). Deren Gesichter sind allerdings nicht auszumachen.