Süßes Video, scherzhafter Kommentar: Pia Tillmann und Zico Banach sind verlobt

1 Pia Tillmann und Zico Banach haben sich verlobt. Foto: Imago Images/Horst Galuschka

Sie sind schon länger ein Paar und längst Eltern. Nun haben Pia Tillmann und Zico Banach sich auch verlobt. Ein süßes Urlaubsvideo zeigt die beiden im romantischen Moment des Antrags.











Schauspielerin Pia Tillmann (36) und TV-Star Zico Banach (32) haben sich verlobt. Das ließen sie am heutigen Sonntag (14. Juli) mit einem süßen Post auf Instagram auch all ihre Followerinnen und Follower wissen. Das Video zeigt die beiden im Urlaub an einem Strand am türkisfarbenen Meer. Beide mit nassem Haar, in Badekleidung, mit Schuhen.