Süßes Foto bei Instagram: Little-Mix-Star Perrie Edwards ist wieder Mama geworden

Sängerin Perrie Edwards und ihr Verlobter Alex Oxlade-Chamberlain sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Instagram teilte die 32-Jährige ein rührendes Foto ihrer neugeborenen Tochter - und verriet auch gleich den Namen.

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin Perrie Edwards (32) genießt ihr Mutterglück: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Alex Oxlade-Chamberlain (32) hat sie ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßt. Die freudige Nachricht teilte die Britin am 17. Januar auf Instagram mit ihren Millionen Followern.

Dabei wählte Edwards ein besonders inniges Motiv für die Verkündung: Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt das Neugeborene, während sowohl die frischgebackene Zweifach-Mama als auch Papa Alex und der vierjährige Sohn Axel behutsam ihre Hände auf das Baby legen. Dazu schrieb die Musikerin schlicht den Namen des Mädchens: Alanis Valentine - ergänzt um ein Herz-Emoji.

Prominente Glückwünsche

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Unter den ersten Gratulanten war Sängerin Pixie Lott (35), die kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch, so wunderschön!" Auch Edwards' frühere Bandkolleginnen von Little Mix meldeten sich zu Wort. Jade Thirlwall (33) schrieb liebevoll: "Ich freue mich so für euch alle. Und kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen." Leigh-Anne Pinnock (34) ergänzte: "Perfekter kleiner Engel."

Für die Familie ist es bereits das zweite Kind. Söhnchen Axel erblickte 2021 das Licht der Welt und darf sich nun über eine kleine Schwester freuen.

Dass Nachwuchs unterwegs war, hatte Edwards bereits im vergangenen September auf charmante Weise öffentlich gemacht. In einem Schwarz-Weiß-Video auf Instagram zeigte sie sich zunächst mit dem Rücken zur Kamera in einem bedruckten T-Shirt. Darauf stand: "If he wanted to, he would ..." Als sie sich umdrehte, war ihr Babybauch unter dem bauchfreien Oberteil nicht mehr zu übersehen - und die Vorderseite des Shirts vervollständigte den Satz mit: "...And he did." Fußballprofi Alex kam ins Bild und küsste seine Verlobte auf die Wange, bevor auch der kleine Axel den Bauch seiner Mama umarmte.

Die Geburt der kleinen Alanis Valentine ist für Edwards und Oxlade-Chamberlain ein besonders emotionaler Moment. Die Sängerin hatte im vergangenen Jahr in dem Podcast "We Need To Talk" von Paul C. Brunson offen über zwei erlittene Fehlgeburten gesprochen. Eine davon ereignete sich in der 24. Schwangerschaftswoche - für Edwards nach eigener Aussage "der schlimmste Tag meines Lebens". Auch vor der Geburt von Sohn Axel hatte sie bereits eine Fehlgeburt.

Edwards und der Fußballer sind seit 2017 ein Paar. 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt.