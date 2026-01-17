Süßes Foto bei Instagram: Little-Mix-Star Perrie Edwards ist wieder Mama geworden

Sängerin Perrie Edwards und ihr Verlobter Alex Oxlade-Chamberlain sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Instagram teilte die 32-Jährige ein rührendes Foto ihrer neugeborenen Tochter - und verriet auch gleich den Namen.
Die ehemalige Little-Mix-Sängerin Perrie Edwards (32) genießt ihr Mutterglück: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Alex Oxlade-Chamberlain (32) hat sie ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßt. Die freudige Nachricht teilte die Britin am 17. Januar auf Instagram mit ihren Millionen Followern.