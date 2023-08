1 Thomas Gottschalk und seine Karina auf dem roten Teppich. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Moderator Thomas Gottschalk (73) und seine Partnerin Karina Mroß erschienen im Partnerlook zur Geburtstagsfeier von Fernsehproduzent Werner Kimmig (75, "Verstehen Sie Spaß?", "Immer wieder sonntags") am Mittwoch im Europa-Park Rust. In ihren in Blau gehaltenen Outfits machten die beiden auf dem roten Teppich eine gute Figur.