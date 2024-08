Tom Brady hat am Samstag seinen 47. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass teilte der ehemalige NFL-Profi-Footballer Einblicke in seinen Familienalltag mit seinen "wunderbaren Kindern".

Zu seinem 47. Geburtstag hat Football-Legende Tom Brady am 3. August einen Einblick in sein Familienleben gewährt. Auf Instagram gab der Ex-NFL-Star in Form einiger Fotos mit seinen Kindern ein Life-Update. "Darauf, dass 47 unser bisher bestes Jahr wird", wünschte er sich für die kommende Zeit.

"Was für ein besonderes Jahr"

In seinem Post schwelgte der dreifache Vater in Erinnerungen. "Die verlorenen Dateien von 46", betitelte er die Bilderreihe. "Was für ein besonderes Jahr mit diesen wunderbaren Kindern, der besten Familie und den besten Freunden, die man sich wünschen kann", teilte er über sein Leben mit. "Und mit euch allen", ergänzte der ehemalige American-Football-Profi in Hinblick auf seine fast 15 Millionen Follower.

Lesen Sie auch

In den Schnappschüssen geht es bei Brady und seinen Kindern berufsbedingt gewohnt sportlich zu. Ein Foto zeigt ihn und seine Tochter Vivian (11), die von einer Klippe springt. Mit ihrem Bruder Benjamin (14) schoss Brady ein Selfie auf einer Tribüne. Die beiden Kinder stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau Gisele Bündchen (44). Auf einem anderen Bild posieren er und sein 16-jähriger Sohn Jack, den er mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (53) bekam, auf dem Golfplatz. Mit Fotos von sich und seinen Kindern beim Angeln und in Paris erinnert er sich an weitere gemeinsame Momente zurück.

"Entspannt euch"

Den Post schließt ein oberkörperfreies Selfie des Profi-Sportlers auf einem Boot. In der Bildunterschrift ergänzte er scherzend: "Außerdem darf man an seinem Geburtstag ein Selfie posten, entspannt euch alle." Weibliche Fans freuten sich in den Kommentaren. "Alles Gute zum Geburtstag! Und von allen Müttern: Danke für das Selfie! Ihr helft uns, unsere Ehemänner im Fitnessstudio zu halten", witzelte eine Followerin.