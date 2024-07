Süßer Instagram-Post: Victoria und David Beckham feiern Tochter Harpers 13. Geburtstag

Victoria und David Beckhams jüngstes Kind wird am Mittwoch 13 Jahre alt. Zum Geburtstag ihrer Tochter Harper Seven teilen sie ein liebevolles Video auf Instagram.

Victoria (50) und David Beckham (49) feiern am heutigen Mittwoch (10. Juli) den 13. Geburtstag ihrer Tochter Harper Seven. Anlässlich des besonderen Tages veröffentlichten die stolzen Eltern ein Video auf Instagram. "Alles Gute zum Geburtstag, meine beste Freundin", wünscht Victoria Beckham dem jüngsten ihrer vier Kinder in ihrer Nachricht.

"Unser Ein und Alles"

Der Zusammenschnitt aus verschiedenen Video- und Fotoaufnahmen zeigt Harper Seven über die Jahre hinweg. In dem Clip teilt das Ehepaar gemeinsame Momente mit seiner Tochter. Das mit Bruno Mars' "Just The Way You Are" hinterlegte Video zeigt die Familie beim Kuscheln, beim Fußballspielen und beim Tanzen in der Küche. Daneben ist Harper alleine dabei zu sehen, wie sie backt, Ballett tanzt und sich schminkt.

In dem kurzen Text unter dem Clip spricht Victoria Beckham stellvertretend für ihre Familie davon, Harper sei ihr "Ein und Alles". "Wir sind so stolz auf die glückliche, schöne, talentierte junge Dame, zu der du wirst." Auch der ehemalige Fußballspieler brachte seine Liebe für seine Tochter zum Ausdruck und betonte, sie habe das wunderbarste Herz und Lächeln. "Sei immer die tolle Person, die du bist", ermutigte er sie.

Glückwünsche von ihren Brüdern

Zwei ihrer Geschwister meldeten sich ebenfalls mit Glückwünschen auf der Social-Media-Plattform zu Wort. Cruz Beckham (19), der jüngste der drei Brüder, lud in seiner Instagram-Story ein Video von sich und seiner Schwester in jungen Jahren hoch. "Alles Gute zum Geburtstag, Harper, du bist so ein besonderer Mensch", schrieb er dazu.

Romeo Beckham (21) widmete ihr einen Beitrag mit einem gemeinsamen Selfie und einem Bild von ihnen im Pool. "Alles Gute zum 13. Geburtstag, Harps, kann nicht glauben, dass du ein Teenager bist. Liebe dich so sehr", lautete die Nachricht unter dem Post. Nun fehlen nur noch die öffentlichen Glückwünsche von Bruder Brooklyn Beckham (25).