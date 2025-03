Happy Birthday, Prinzessin Adrienne von Schweden! Die jüngste Tochter von Madeleine von Schweden (42) und Christopher O'Neill (50) wird am heutigen Sonntag (9. März) sieben Jahre alt.

Den Geburtstag feiert die schwedische Königsfamilie mit einem Foto der Kleinen auf Instagram. Auf dem Bild blickt Adrienne aufgeweckt und freundlich in die Kamera, die langen braunen Haare locken sich wild um ihr Gesicht, sie trägt einen blauen Pullover mit Bärchenmotiv und präsentiert eine süße Zahnlücke.

Lesen Sie auch

"Jeden Tag füllst du unsere Herzen mit Liebe"

Zu dem Foto schreibt ihre Mutter: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Adrienne, die heute sieben Jahre alt wird! Jeden Tag füllst du unsere Herzen mit Liebe und wir sind so glücklich dich zu haben!" Ein rotes Herz komplettiert den Beitrag.

Ihren letzten Geburtstag hatte Prinzessin Adrienne noch in den USA gefeiert. Erst seit Sommer 2024 wohnen Prinzessin Madeleine und ihre Familie wieder in Schweden. 2010 war Madeleine, Tochter von Königin Silvia (81), nach New York gezogen, 2018 wurde Kalifornien ihre Wahl-Heimat.

Madeleine und Christopher O'Neill sind seit 2013 verheiratet und haben drei Kinder: Vor Adrienne kamen 2014 Prinzessin Leonore und 2015 Prinz Nicolas zur Welt.