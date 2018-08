Süßer Instagram-Post Justin Bieber verkündet Familien-Zuwachs

Von red/dpa 17. August 2018 - 11:46 Uhr

Justin Bieber hat eine Halbschwester bekommen. Foto: AP

Der Popsänger Justin Bieber hat seine Freude über ein neues Familienmitglied mit der Öffentlichkeit geteilt. Auf Instagram zeigte er ein Foto seiner neugeborenen Halbschwester.

New York - Der kanadische Pop-Star Justin Bieber postet in den Internet-Netzwerken viele Videos und Fotos aus seinem Privatleben. Sein neuester Post: Ein Foto seiner neugeborenen Halbschwester. „Lernt den neuesten Bieber kennen, meine kleine Schwester Bay Bieber“, schrieb der Sänger am Donnerstag bei Instagram.

Justin Bieber hat noch zwei weitere Halbgeschwister. Der Popsänger hat vor einigen Wochen bereits Neuigkeiten aus seinem Leben verkündet: Er hat sich mit dem amerikanischen Model Hailey Baldwin verlobt.