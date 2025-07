Süßer Instagram-Post: Ewig mit dir: Thomas Anders feiert Silberhochzeit mit seiner Claudia

Mit einem liebevollen Instagram-Post hat Thomas Anders seine Silberhochzeit an diesem Dienstag gewürdigt. In einem Interview blickt er mit Ehefrau Claudia auf die Höhen und Tiefen ihrer Ehe zurück.

"Modern Talking"-Star Thomas Anders (62) und seine Ehefrau Claudia (53) feiern an diesem Dienstag ihre Silberhochzeit. Zu einem alten Bild des Paares schrieb der Sänger bei Instagram: "Du & Ich. 25 Jahre. Ewig mit dir." Zu der liebevollen Botschaft gehörten auch die Hashtags "Meilenstein", "Ich liebe dich" oder "Gemeinsam durch Höhen und Tiefen".

Thomas Anders: "Haben immer nach Lösungen gesucht"

Im Interview mit der "Bild"-Zeitung blickt der Musiker auf diese Höhen und Tiefen zurück: "Es gab tatsächlich viele gute und schöne Zeiten. Aber es gab auch Zeiten, da dachte man, man tritt auf der Stelle." Er sei immer viel unterwegs gewesen und die private Zeit sei manchmal knapp geworden. "Wir haben aber immer miteinander geredet und nach Lösungen gesucht. Wenn man respektvoll miteinander umgeht, findet sich immer ein Weg." Für seine Ehefrau Claudia, die mit dem Sänger seit 29 Jahren liiert ist, seien am schwierigsten die Zeiten gewesen, "wenn Thomas extrem viel am Stück unterwegs war", bestätigt sie der "Bild". Sie konnte jedoch dabei immer auf die Unterstützung ihrer Familie zählen.

Heute macht es Thomas Anders, der seine Frau am 15. Juli 2000 auf der Stromburg bei Bingen am Rhein geheiratet hat, "schon ein wenig stolz, dass wir so lange zusammen sind, immer noch neue Pläne schmieden und beide Lust darauf haben, miteinander alt zu werden". Ehefrau Claudia gibt noch einen Einblick in das Beziehungsgeheimnis der beiden: "Wir schaffen uns immer wieder Inseln, damit ein 'Verliebtseins-Moment' geschaffen wird. Dazu braucht es aber Abstand vom Job. Und manchmal auch ein anderes Schlafzimmer."

Zur Silberhochzeit sei eine Gartenparty mit Familie und Freunden geplant. Zudem gehe es noch auf eine Kreuzfahrt mit Sohn Alexander (23), um den besonderen Meilenstein zu feiern.