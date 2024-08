Süßer Fan-Moment: Euphoria-Star Colman Domingo überrascht: 54-jähriger Frauenschwarm

"Euphoria"-Schauspieler Colman Domingo (54) freut sich über seinen neuen Titel als "54-jähriger Frauenschwarm". Der US-Amerikaner brachte mit einem einfachen Winken einige weibliche Fans zum Schreien, wie er in der "SiriusXM"-Sendung "The Spotlight" verriet. "Ich hätte nie gedacht, dass es passiert", erzählte er über die Reaktion seiner Anhänger.

"Hauptsache, es ist irgendwann in meinem Leben passiert"

Durch seine Rolle als Ali in der beliebten Serie erreichte er vor allem jüngere Generationen. Diese habe er ins Herz geschlossen. "Es ist wirklich unglaublich", erzählte er über die Masse an neuen Fans. "Und normalerweise, was so süß ist, schauen sie mich an und wollen, dass ich ihr großer Bruder bin, ihre Vaterfigur, ihr Betreuer oder so", verriet er.

Lesen Sie auch

Dennoch gebe es auch verrücktere Situationen. Domingo skizzierte ein Erlebnis mit einer Mädelsgruppe, die ihn aus ihrem Auto heraus anstarrten. "'Diese Mädchen schauen dich an. Stimmt etwas nicht?'", habe ihn sein Mann Raúl Domingo gefragt. Als er ihnen schließlich winkte, seien sie in Geschrei ausgebrochen. "Ich hätte nie gedacht, dass es passieren würde, aber es ist passiert, und das im reifen Alter von 54 Jahren", lachte er und ergänzte: "Hauptsache, es ist irgendwann in meinem Leben passiert, oder?".

Für "Euphoria" mit Emmy ausgezeichnet

Der Schauspieler machte sich bereits vor dem Serienhit einen Namen. Domingo war unter anderem Teil der Besetzung der Horrorserie "Fear the Walking Dead" und spielte auch in der Filmbiografie "Rustin" die Hauptrolle. Für die Darstellung des Aktivisten Bayard Rustin (1912-1987) erhielt er eine Oscar-Nominierung. Die HBO-Serie "Euphoria" brachte ihm hingegen einen Emmy-Award als "Bester Gastdarsteller in einer Dramaserie" ein.

Seinen Ehemann lernte er 2005 in einer Filiale der Drogerie-Kette "Walgreens" kennen, wie er im Gespräch mit dem "GQ-Magazin" offenbarte. Als Raúl den Laden verließ, wollte er auf sich aufmerksam machen, was ihm jedoch misslang. Auf der Plattform "Craigslist" schaltete sein Mann eine Anzeige, mit der er ihn wiederfinden wollte. Durch Zufall stieß der Schauspieler auf diese. Neun Jahre später wurde 2014 mit ihrer Hochzeit ihr Liebesglück perfekt.