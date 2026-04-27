Als inniges Mutter-Tochter-Duo haben Pink und Willow am Sonntagabend in New York die Blicke auf sich gezogen. Dabei war festzustellen: Die 14-Jährige wächst ihrer berühmten Mutter bald über den Kopf.

Schon öfter ist Pink (46) zusammen mit ihrer Tochter Willow Hart (14) aufgetreten. Auf dem roten Teppich zeigte sich das Duo bisher aber nur selten. Am Sonntagabend gab es nun die seltene Ausnahme: Das Mutter-Tochter-Duo besuchte die Broadway-Premiere von "The Lost Boys" im Palace Theatre in New York City. Dabei präsentierten sie sich als ein Herz und eine Seele - nur in Sachen Mode scheinen sie unterschiedlicher Meinung zu sein.

Pink lässig, ihre Tochter elegant Die Sängerin hielt die Hand ihrer Tochter fest, als sie gemeinsam für Fotos posierten. Später umarmten sie sich liebevoll. Dabei lachten sich die beiden immer wieder an. So vertraut diese Gesten waren, bei ihren Stylings hätte das Duo nicht unterschiedlicher auftreten können. Während Pink auf einen lässigen Look aus schwarzer, mit silbernen Sternnieten besetzten Lederjacke und einem schwarzen Maxirock setzte, hatte sich Willow für mehr Eleganz entschieden. Sie trug ein figurbetontes, rotes Kleid mit Korsett-Details, hohem Beinschlitz und dezenter Spitze. Wie zu sehen war, ist die 14-Jährige inzwischen fast so groß wie Pink.

Willow ist es gewohnt, mit ihrer Mutter aufzutreten und hat sie bereits bei mehreren ihrer Shows auf der Bühne begleitet , um "Cover Me in Sunshine" zu singen. Ihre bevorzugte Bühne ist jedoch der Broadway. Die Teenagerin gilt als große Theaterliebhaberin. Pink verriet vor wenigen Tagen in der "Kelly Clarkson Show", dass sie und ihr Ehemann Carey Hart (50) mit den Kindern sogar kürzlich extra nach New York City gezogen sind, damit Willow mehr Broadway-Produktionen sehen kann. Im vergangenen Monat besuchte die ganze Familie, zu der noch Sohn Jameson (9) gehört, das Broadway-Musical "& Juliet" im Stephen Sondheim Theatre in New York City.

Trennungsgerüchte nur "Fake"

Der Familienausflug folgt auf Gerüchte, die im Februar die Runde machten: Laut einem "People"-Bericht sollen Pink und Hart nach 20 Ehejahren erneut getrennt leben. Die Sängerin wies die Berichte jedoch vehement als "Fake" zurück. "Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich nicht", spottete die Sängerin in einem Instagram-Video. Dazu schrieb sie: "Wie ich immer sage: Wenn du es nicht von mir hörst, glaub nicht dem Hype."

Die Musikerin und der Motocross-Star hatten sich 2001 bei den X Games in Philadelphia kennengelernt. 2005 folgte die Verlobung. Im Januar 2006 heiratete das Paar in Costa Rica. Tochter Willow Sage kam 2011 zur Welt, Sohn Jameson Moon 2016. Zwischenzeitlich war das Paar getrennte Wege gegangen. 2008 kam es zur Krise, 2009 feierten die beiden Versöhnung.