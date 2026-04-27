Als inniges Mutter-Tochter-Duo haben Pink und Willow am Sonntagabend in New York die Blicke auf sich gezogen. Dabei war festzustellen: Die 14-Jährige wächst ihrer berühmten Mutter bald über den Kopf.
Schon öfter ist Pink (46) zusammen mit ihrer Tochter Willow Hart (14) aufgetreten. Auf dem roten Teppich zeigte sich das Duo bisher aber nur selten. Am Sonntagabend gab es nun die seltene Ausnahme: Das Mutter-Tochter-Duo besuchte die Broadway-Premiere von "The Lost Boys" im Palace Theatre in New York City. Dabei präsentierten sie sich als ein Herz und eine Seele - nur in Sachen Mode scheinen sie unterschiedlicher Meinung zu sein.