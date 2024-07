Süßen: 15-Jährige an Bahnhof sexuell belästigt

1 Die Bundespolizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Ein augenscheinlich betrunkener Mann soll am Mittwoch eine 15-Jährige am Bahnhof in Süßen (Kreis Göppingen) sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein junger Mann, der dem Anschein nach alkoholisiert war, soll am Mittwochmorgen eine 15-Jährige am Bahnhof in Süßen (Kreis Göppingen) sexuell belästigt haben. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die Jugendliche gegen 7.45 Uhr am Bahnsteig auf. Dort soll sie von einem bislang unbekannten Mann unsittlich an der Brust berührt und bedrängt worden sein. Im Anschluss soll der Unbekannte, der möglicherweise mit einem Fahrrad unterwegs war, in einen Zug in Richtung Stuttgart gestiegen sein.