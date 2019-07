1 Marc Barthel und Anna Hofbauer werden zum ersten Mal Eltern Foto: imago images / Future Image

Sie bekommen Familienzuwachs: Die ehemalige "Bachelorette" Anna Hofbauer und Soap-Star Marc Barthel werden zum ersten Mal Eltern.

Bald sind sie zu dritt: Die ehemalige "Bachelorette" Anna Hofbauer (31) erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Freund, dem Schauspieler Marc Barthel (29, "Verbotene Liebe"). Das bestätigte das Management der Schauspielerin und Musicaldarstellerin auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news am Sonntag.

Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" über die Schwangerschaft berichtet. Demnach sei Hofbauer bereits im fünften Monat.

Das Paar hatte sich im Februar 2018 erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert. Kennengelernt haben sollen sich die beiden laut eigenen Aussagen aber bereits im Herbst 2017 dank eines gemeinsamen Freundes. Anna Hofbauer wurde im Jahr 2014 als "Bachelorette" bekannt, Marc Barthel wirkte von 2014 bis 2015 als Tim Helmke in "Verbotene Liebe" mit und 2018 für fünf Folgen in "Alles was zählt".