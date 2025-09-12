Süße Instagram-Botschaft: Tennisstar Casper Ruud wird Vater

Familienzuwachs bei Casper Ruud: Der norwegische Tennisprofi und seine Verlobte Maria Galligani erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Paar gab die frohe Botschaft via Instagram bekannt und verriet das Babygeschlecht.
Casper Ruud (26) steht vor der wichtigsten Aufgabe seines Lebens - allerdings abseits des Tennisplatzes. Der Norweger und seine Verlobte Maria Galligani erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, wie das Paar jetzt bei Instagram mitteilte. Es wird ein Mädchen, das 2026 das Licht der Welt erblicken soll.