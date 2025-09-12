Süße Instagram-Botschaft: Tennisstar Casper Ruud wird Vater

Familienzuwachs bei Casper Ruud: Der norwegische Tennisprofi und seine Verlobte Maria Galligani erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Paar gab die frohe Botschaft via Instagram bekannt und verriet das Babygeschlecht.

Casper Ruud (26) steht vor der wichtigsten Aufgabe seines Lebens - allerdings abseits des Tennisplatzes. Der Norweger und seine Verlobte Maria Galligani erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, wie das Paar jetzt bei Instagram mitteilte. Es wird ein Mädchen, das 2026 das Licht der Welt erblicken soll.

Verlobung im November Die Verkündung erfolgte mit zwei emotionalen Aufnahmen. Auf dem ersten Bild umarmt Ruud seine Partnerin liebevoll, während er seine Hand schützend auf ihren Bauch legt - gemeinsam mit ihrem Hund posieren sie strahlend für die Kamera. Das zweite Foto zeigt das Ultraschallbild neben winzigen rosa Babyschuhen, darüber liegt ihr vierbeiniges Familienmitglied. "Das Team wächst. Bis nächstes Jahr, kleines Mädchen", schrieb der werdende Papa zu den Aufnahmen und setzte Herz- und Engel-Emojis dazu.

Erst im November 2024 hatte Ruud seine Hochzeitspläne öffentlich gemacht. Drei romantische Strandfotos mit Meereskulisse zeugten von dem besonderen Moment - Galligani präsentierte dabei stolz ihren Diamantring. "Kann es kaum erwarten, dich zu heiraten", hatte der Sportler damals geschrieben. Die beiden sind bereits seit 2018 ein Paar und leben gemeinsam in Oslo.

Unter dem Baby-News-Posting sammelten sich zahlreiche begeisterte Nachrichten seiner Tenniskollegen. "Glückwunsch", kommentierte Carlos Alcaraz (22) mit einem Herzchenaugen-Emoji. Auch Denis Shapovalov (26), Tommy Paul (28) oder Rafael Nadal (39) gratulierten.