Süße Fotos von Ava und Deacon Phillippe: Reese Witherspoon gratuliert Sohn Tennessee

Reese Witherspoon (48) feiert am Freitag (27. September) den zwölften Geburtstag ihres Sohnes Tennessee James. Auch auf Instagram teilt der Hollywoodstar einen sentimentalen Beitrag an ihren Jüngsten. Der Junge stammt aus der Beziehung mit ihrem Ex-Ehemann Jim Toth. Witherspoon und Toth reichten im März 2023 nach zwölf Ehejahren die Scheidung ein und einigten sich einige Monate später im August 2023, wie das "People"-Magazin schreibt.

In dem Geburtstagabeitrag zeigte Witherspoon ein süßes Mutter-Sohn-Bild von sich und Tennessee, wie sie in einem Restaurant in die Kamera lächeln. Die Schauspielerin, die ein schwarzes Top mit einer rostroten Strickjacke darüber trägt, legt auf dem Foto einen Arm um ihren Sohn, der in einem blauen Hemd mit weißem Blumenmuster posiert.

"Alles Gute zum 12. Geburtstag für meinen wunderbaren Sohn Tenn!", kommentierte Witherspoon das Foto. "Ich bin so glücklich, deinen fröhlichen, neugierigen, lustigen Geist in meinem Leben zu haben, der mich jeden Tag zum Lachen bringt. Ich liebe dich, Kumpel."

Schwester Ava zeigt Foto von "Baby Bruder"

Witherspoons Tochter Ava Phillippe (25), die sie mit ihrem Ex-Mann Ryan Phillippe (50) teilt, wünschte dem Zwölfjährigen in ihren Instagram-Storys ebenfalls alles Gute zum Geburtstag.

Sie teilte ein Foto von sich und Tennessee im Kleinkinderalter, wie sie zusammen einen Holzsteg an einem Gewässer entlanglaufen. Zu dem Schnappschuss schrieb sie: "Unglaublich, dass mein einst winziger Babybruder ..." Weiter geht es auf dem nächsten Foto mit "... jetzt zwölf Jahre alt ist & und bald so groß ist wie ich". Das Schwarz-Weiß-Foto dazu zeigt die beiden Rücken an Rücken beim Größenvergleich - wobei sie leicht genervt schaut und er sehr stolz. Um den Eindruck zu verstärken, platzierte Phillippe noch eine goldene Krone auf dem Haupt von Tennessee.

"Alles Gute zum Geburtstag für diesen schlagfertigen, lustigen, neugierigen und nachdenklichen Kerl, den ich das Glück habe, meinen kleinen Bruder zu nennen", fügte sie liebevoll hinzu. Das dritte Bild der Geburtstagsfotos zeigt deinen jüngeren Tennessee mit einem breiten Lächeln und einer kleinen Discokugel in der Hand.

Auch von Bruder Deacon bekommt er ein Krönchen

Witherspoons anderer Sohn, Deacon Phillippe (20), den sie ebenfalls mit Ryan teilt, gratulierte seinem Bruder auch mit drei Bildern in seinen Instagram-Storys. Auf dem ersten isst Tennessee glückselig eine Waffel mit Eiskugel darauf. "Was geht ab 12", lautet Deacons Kommentar dazu.

Auf dem zweiten Foto umarmt der große Bruder den kleinen Bruder von hinten. "Ich liebe dieses Kind", kommentiert er. Außerdem teilte Deacon ein lustiges Foto, auf dem die Kleine eine große Brille trägt, während er auf dem Beifahrersitz eines Autos sitzt. Auch hier wurde ein Kronen-Emoji eingefügt.