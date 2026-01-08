Süße Fotos veröffentlicht: Ex-Dschungelcamper Maurice Dziwak ist wieder Vater geworden

Maurice Dziwak (27) und seine Ehefrau Leandra sind erneut Eltern geworden. In Instagram-Storys veröffentlichte der Reality-Kandidat mehrere Bilder. Zu einem Foto, auf dem er seine Tochter auf dem Arm hält, schrieb er: "Meine kleine Prinzessin." An seine Ehefrau gerichtet erklärt er zu einem weiteren Schnappschuss: "Du hast mich erneut zum glücklichsten Menschen gemacht."

Baby-News in Realityshow Dziwak und seine Partnerin wurden im Januar 2025 erstmals Eltern. Ihr Sohn wurde noch vor seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp geboren. In der fünften Folge von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" verkündete der Realitystar im vergangenen November, dass er und Leandra erneut Nachwuchs erwarten. "Gott ist gut zu uns. Richtig gut", sagte er über den Familienzuwachs.

Mit der Überschrift "Mr. & Mrs" und zwei strahlenden Eheringen teilte der 27-Jährige dann vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story die frohe Botschaft über die Hochzeit der beiden. Auch gegenüber RTL bestätigte er die Ehe.

Schon bald wird Dziwak wieder im Reality-TV zu sehen sein. Gerade erst wurde von Sat.1 der Starttermin für die vierte Staffel von "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" verkündet. Ab Montag, 9. Februar, läuft die Show wöchentlich um 20:15 Uhr. Mit dabei sind neben Dziwak unter anderem Claude-Oliver Rudolph, Anouschka Renzi und Silvia Wollny. Auch in der dritten Staffel von "The 50" wird Dziwak zu sehen sein. Der Realitystar war 2025 im Dschungelcamp, zuvor sah man ihn unter anderem im "Sommerhaus" und beim "Kampf der Realitystars".