Süße Fotos veröffentlicht: Ex-Dschungelcamper Maurice Dziwak ist wieder Vater geworden

Maurice Dziwak ist wieder Vater geworden. Bei Instagram veröffentlichte der Realitystar mehrere Bilder mit seiner kleinen "Prinzessin".
Maurice Dziwak (27) und seine Ehefrau Leandra sind erneut Eltern geworden. In Instagram-Storys veröffentlichte der Reality-Kandidat mehrere Bilder. Zu einem Foto, auf dem er seine Tochter auf dem Arm hält, schrieb er: "Meine kleine Prinzessin." An seine Ehefrau gerichtet erklärt er zu einem weiteren Schnappschuss: "Du hast mich erneut zum glücklichsten Menschen gemacht."