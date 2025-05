Tom Hanks (68) und Rita Wilson (68) haben am 30. April mit süßen Social-Media-Beiträgen ihr 37. Hochzeitsjubiläum gefeiert. Das Hollywood-Traumpaar zeigte sich seinen Fans in ganz privaten Momenten - Hanks teilte bei Instagram ein gemeinsames Foto nach dem Schwimmen, während Wilson ein kuscheliges Pärchenfoto postete.

"37 Jahre verheiratet. Heute! Liebe dich, Mrs. - Mr. T. Hanks", schrieb der Oscarpreisträger zu seinem Urlaubsschnappschuss. Rita Wilson setzte auf noch mehr Emotionen und ergänzte ihr Bild mit den Worten "Happy 37. Hochzeitstag mein Liebster!" und einer ganzen Reihe von bunten Herz-Emojis. Das Foto zeigt die beiden mit Mütze und Jacke in einer raueren Umgebung als das sommerliche Bild von Tom Hanks.

Auch vor und hinter der Kamera ein Team

Die Geschichte der beiden begann laut "People" bereits 1981 am Set der ABC-Sitcom "Bosom Buddies". Zu diesem Zeitpunkt war Hanks noch mit seiner ersten Frau Samantha Lewes verheiratet, mit der er die Kinder Colin (47) und Elizabeth (42) hat. Die Ehe wurde 1987 geschieden. Als Hanks und Wilson 1985 für den Film "Volunteers" wieder zusammenarbeiteten, begann ihre Beziehung romantische Züge anzunehmen.

Ihr offizielles Red-Carpet-Debüt gaben sie 1986 bei der Premiere von "The Three Amigos". Zwei Jahre später, 1988, gaben sie sich das Jawort. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne: Chet (34) und Truman (29). Nach ihrer Hochzeit standen Hanks und Wilson mehrfach gemeinsam vor der Kamera. Aber auch hinter den Kulissen erwies sich das Paar als erfolgreiches Team. Gemeinsam produzierten sie durch Wilsons Produktionsfirma Playtone mehrere erfolgreiche Filme, darunter die "My Big Fat Greek Wedding"-Reihe und die "Mamma Mia"-Filme.